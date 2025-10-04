Skate. Season 1 Trailer – Jetzt wird’s ernst in San Vansterdam

EA und Full Circle haben den offiziellen Trailer zur ersten Season von Skate. veröffentlicht, und der zeigt, wie lebendig San Vansterdam jetzt schon ist. Neue Events, frische Spots und jede Menge Style-Optionen stehen im Mittelpunkt, dazu der erste Skate.Pass, der spielerisch neue Tricks, Outfits und Cosmetics freischaltet. Besonders spannend sind zwei saisonale Events, die das Stadtbild verändern und Community-Challenges mitbringen.

Wer bisher gezögert hat, sollte spätestens jetzt reinschauen – Skate. ist weiterhin free-to-play, Crossplay-fähig und entwickelt sich spürbar mit dem Feedback der Spieler. Season 1 startet offiziell im Oktober und setzt den Ton für alles, was noch kommt.