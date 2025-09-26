Skate. The Grind Vol. 6: Neue Saison, frisches Licht und erste Antworten

Gestern hat das Team hinter Skate. mit The Grind Vol. 6 ein dickes Update veröffentlicht, das gleich mehrere Weichen für die Zukunft des Spiels stellt. Neben einem ersten grafischen Feinschliff gibt es Details zu Saison 1, dem neuen skate.Pass, einem Founder’s Pack, und sogar ein paar witzige Statistiken aus der Insider-Preview. Für alle, die auf die großen Fragen rund um Inhalte und Modi warten, gibt es ebenfalls Antworten.

Eines der spannendsten Themen ist die Beleuchtung. Mit den jüngsten Anpassungen wirkt die Spielwelt weniger hart und ein Stück weit realistischer. Das ist aber ausdrücklich nur der Anfang. Das Entwicklerteam betont, dass Feedback der Community entscheidend ist, um diesen visuellen Weg weiterzugehen. Bedeutet: Wer eine klare Meinung zur Optik von Skate. hat, sollte sie jetzt teilen.

Saison 1 und skate.Pass – mehr Gründe, dranzubleiben

Mit Saison 1 startet ein klar strukturierter Content-Plan. Neue Skate-Spots, Events wie Skate-o-ween oder Maple Harvest, frische Markenpartner wie Santa Cruz oder Creature sowie neue Tracks im Soundtrack – die Liste ist lang.

Dazu kommt der skate.Pass, der über 80 Belohnungen auf Gratis- und Premium-Tracks verteilt. Tickets sammelt man einfach durchs Spielen, wodurch Anpassungsoptionen, Decks, Outfits oder Sticker freigeschaltet werden. Wer keinen Premium-Pass kaufen will, geht trotzdem nicht leer aus, was die Einstiegshürde angenehm niedrig hält.

Founder’s Pack, Statistiken und Community-Antworten

Für alle, die sofort mehr herausholen wollen, gibt es das Founder’s Pack, wahlweise Standard oder Deluxe. Neben Spielwährung im Wert des Kaufpreises enthält es kosmetische Objekte und gleich den skate.Pass für Saison 1. Ein klassisches „Supporter-Paket“, das Early-Adopter belohnen soll.

Witzig sind die frisch veröffentlichten Spielstatistiken: Über 181 Millionen Kickflips, mehr als 134 Millionen Ollies und satte 20 Millionen Laserflips zeigen, dass die Community schon jetzt alles aus den Brettern herausholt. Besonders charmant: Die „Fake Steez“-Geste wurde immerhin 175.000-mal genutzt.

Und was ist mit alten Modi wie S.K.A.T.E. oder Death Races? Das Team bestätigt, dass man an deren Rückkehr arbeitet. Einen Zeitplan gibt es nicht, doch die Integration soll über saisonale Patches Schritt für Schritt erfolgen.

Ein erster Schritt, aber kein Selbstläufer

Mit The Grind Vol. 6 macht Skate. deutlich, dass man die kommenden Monate aktiv gestalten will. Der Content-Plan klingt ambitioniert, die neuen Systeme sind nachvollziehbar, doch entscheidend wird sein, ob EA die Community wirklich langfristig bei Laune halten kann. Das bisherige Feedback ist tatsächlich recht zurückhaltend. Die nächsten Updates werden zeigen, ob aus dem Aufwärmen ein echter Dauerlauf wird.

Frage an euch: Reichen euch kosmetische Belohnungen und Events wie Skate-o-ween, oder wollt ihr mehr klassische Modi zurückhaben?