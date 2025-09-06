Skate.: Voller Soundtrack für San Vansterdam enthüllt – Vorabzugang startet am 16. September

Electronic Arts und Full Circle haben den kompletten Soundtrack zu Skate. veröffentlicht, und der verspricht, die Streets von San Vansterdam mit frischen Vibes zu füllen. Spieler können sich schon ab dem 16. September auf den kostenlosen Vorabzugang freuen, der nicht nur den Start ins Skaten erleichtert, sondern auch musikalisch einiges zu bieten hat.

Musik, die mit der Stadt atmet

Was Skate. von anderen Sportspielen unterscheidet, ist die Dynamik der Welt – und genau das spiegelt sich auch im Soundtrack wider. Mit Künstler wie Little Simz, Turnstile, Denzel Curry und Joey Valence & Brae wird jede Session in San Vansterdam begleitet von Tracks, die Energie, Atmosphäre und Story zugleich liefern. Klassiker treffen auf neue Entdeckungen, von Earth, Wind & Fire bis zu MF Doom, und geben jeder Tour durch die Straßen einen eigenen Rhythmus.

Der Clou: Wie die Stadt selbst wird auch der Soundtrack saisonal erweitert. Das bedeutet, dass Spieler nicht nur zum Release, sondern jede neue Saison neue Musik erwarten darf. San Vansterdam bleibt also nicht nur optisch, sondern auch akustisch lebendig.

Ein Vorgeschmack auf die Playlist

Zu den Highlights gehören Tracks wie:

„HIT THE FLOOR“ – Denzel Curry & Ski Mask The Slump God

„NEW HEART DESIGN“ – Turnstile

„Mood Swings“ – Little Simz

„Are you Looking Up“ – Mk.gee

„Fan the Fire“ – Earth, Wind & Fire

Wer schon jetzt die musikalische Stimmung von Skate. erleben möchte, kann den kompletten Soundtrack auf Spotify abrufen.

Warum das für Spieler spannend ist

Ein stimmiger Soundtrack ist mehr als Hintergrundmusik, er verstärkt das Gefühl, Teil der Welt zu sein. Skate. setzt hier einen klaren Akzent. Die Kombination aus dynamischer Musik und sich entwickelnder Stadt schafft ein Erlebnis, das über das reine Skaten hinausgeht. Für Fans von urbanem Gameplay und guter Musik ist das ein echtes Plus.

Die kostenlose Vorabzugangsphase beginnt am 16. September und ist für PlayStation 5, Xbox Series X|S, PlayStation 4, Xbox One sowie PC über Steam, Epic Games Store und EA App verfügbar. Gleichzeitig startet an diesem Tag der Early Access.

Frage an die Community: Welche Tracks aus dem Soundtrack werden euch beim Shredden durch San Vansterdam am meisten begleiten?