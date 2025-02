Skater-Legende behauptet, neues Tony Hawk-Remaster ist auf dem Weg

In einer überraschenden Move hat der Skater Tyshawn Jones im Breakfast Club Podcast verraten, dass er Teil eines noch nicht offiziell angekündigten Tony Hawk-Remasters ist. Steht die Ankündigung unmittelbar bevor?

Darin heißt es: „Ich bin in einem neuen Tony Hawk-Spiel, das bald herauskommt, das ist cool“, sagte Jones und fügte hinzu: „Sie haben ein neues Remaster, das bald erscheint, und ich war im letzten dabei.“ Ein mysteriöser Hinweis, der Fragen aufwirft: Ist dies der erste Blick auf das nächste große Kapitel der legendären Spielreihe?

Skater-Legende war bereits in Pro Skater 1+2 zu sehen

Jones, der bereits in Tony Hawk’s Pro Skater 1+2 zu sehen war, war damals zu jung, um in den Originalspielen mitzuspielen. Die Remake-Sammlung brachte einige alte Gesichter zurück, fügte aber auch aktuelle Skater hinzu, darunter Jones. Könnte dies darauf hindeuten, dass er auch in einem kommenden Remaster erneut einen Platz im Kader finden wird – und vielleicht nicht nur er?

Die Neuigkeiten kommen nicht überraschend, da Tony Hawk selbst in der Vergangenheit Hinweise auf ein weiteres Spiel in der Reihe gegeben hat. Zum 25-jährigen Jubiläum der Tony Hawk Pro Skater-Serie postete Hawk auf Instagram ein Teaser-Bild, das auf die „Zukunft“ der Serie hinwies. Ein Jahr zuvor hatte er in einem Interview mit YouTube verraten, dass er wieder mit Activision gesprochen habe und sie an „etwas“ arbeiteten – was die Gerüchteküche zum Brodeln brachte.

Bislang noch ein Gerücht

Die Frage bleibt: Was genau steckt hinter diesen Andeutungen? Es scheint, dass Tony Hawk und Activision die Serie am Leben erhalten wollen. Während das Remake von Tony Hawk’s Pro Skater 1+2 2020 die Fans begeisterte, und die Entwicklung einer zweiten Sammlung von Remakes bestätigt wurde, könnten wir jetzt endlich das nächste große Projekt erwarten. Vielleicht ein neues Remaster, das uns nicht nur die Nostalgie zurückbringt, sondern auch mit frischen Inhalten glänzt.

Jones‘ Aussage lässt Raum für Spekulationen: Ist es nur ein weiteres Remaster, oder erwartet uns ein brandneues Spiel? Die Zeit wird es zeigen, doch die Rückkehr der Ikonen scheint sicher – sowohl im Spiel als auch im echten Leben.