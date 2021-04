Skater XL – Multiplayer Free Skate angekündigt

Die Easy Day Studios haben heute den nächsten Schritt in der Evolution von Skater XL angekündigt, den Multiplayer Free Skate, der zunächst auf dem PC in die Beta Phase geht. Ein Konsolen-Release ist für später geplant.

Bereits in der Beta können bis zu 10 Spieler in gemeinsamen Skate-Session gegeneinander oder miteinander die Spots unsicher machen. Erkundet gemeinsam die Lines, startet Group Party oder trefft euch in einen Eco-Social-System.

Der Beta Test dient zunächst dafür, um Feedback der Spieler zu sammeln und das Fein-Tuning vorzunehmen. In der Beta Version sind folgende Features verfügbar.

Skatet mit bis zu 10 Personen online – Tretet einem zufälligen Space bei oder gründet einen eigenen, um eure Freunde mit einem Passcode einzuladen.

Replays – Spielt in einer Group Party mit derselben Replay-Editor-Funktion wie im Einzelspielermodus, speichert und teilt diese.

Erste Eindrücke vom Multiplayer Free Skate gibt es im nachfolgenden Trailer.