Skautfold: Usurper ist ein Geschenk für Fans von Castlevania

Eine wichtige Rolle spielt dabei auch die neue Guard-Mechanik. Neben eurem normalen Lebensbalken habt ihr nämlich auch noch einen zweiten Balken, der eure Guard-Punkte anzeigt. Diese dienen als Rüstung und ihr erleidet erst richtigen Schaden, wenn die Guard-Punkte aufgebraucht sind. Auffüllen könnt ihr diese Leiste, in dem ihr im richtigen Moment durch gegnerische Angriffe dasht und diesen so ausweicht. Das Risiko ist hoch, aber ebenso auch die Belohnung. Der Dash lässt euch außerdem gegnerische Projektile zurückschicken.

Das Metroidvania-Action-RPG schickt euch in eine düstere Version von London, in der ihr als wiedererweckter Ritter versucht, die Stadt vor dem finsteren Navigator und der Zitadelle zu befreien. Dafür kämpft ihr euch Genre-typisch durch unzählige 2D-Abschnitte, löst kleine Umgebungs-Rätsel und Jump n‘ Run-Passagen und erkundet die vielseitige Spielwelt. Usurper fährt hier die großen Geschütze auf und bietet mit menschlichen Städten, außerweltlichen Landschaften, Bibliotheken, Gärten, unheimlichen Maschinen und einem abgestürzten Raumschiff abwechslungsreiche Umgebungen, die allesamt mit passenden Gegnern ausgestattet sind.

Am 23. Juni ist mit Skautfold: Usurper der Nachfolger vom 2016 veröffentlichten Skautfold: Shrouded in Sanity für PS4 und PS5 erschienen. Der Titel, dessen Launch-Trailer ihr euch unten im Artikel anschauen könnt, ist eine Liebeserklärung an das Metroidvania-Genre und nicht zufällig stark an den Klassiker Castlevania angelehnt. Fans wünschen sich schon seit Jahren einen neuen Teil oder ein Remake von Konami, stoßen bisher aber auf taube Ohren. Skautfold: Usurper könnte diese Lücke schließen.

