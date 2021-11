Sker Ritual – KoOp-Shooter als Nachfolger des Horrortitel

Wales Interactive geht mit der Sker-Serie einen ungewöhnlichen Weg. Was als Maid of Sker im Horrorgenre gestartet ist, macht nun als KoOp-Shooter in Sker Ritual weiter.

Sker Ritual wurde heute offiziell angekündigt, das voraussichtlich 2022 auch für Konsolen erscheint. Das Spiel bezeichnet man als spirituellen Nachfolger des okkulten Horrors Maid of Sker, in dem man alleine oder mit bis zu vier Spielern unterwegs ist, um den übernatürlichen Ansturm der Stillen zu überleben, bekannt als The Quiet Ones.

Als Shooter verfolgt man mit Sker Ritual ein deutlich schnelleres Tempo, in dem ihr euch brutalen Horden stellen müsst. Vielmehr verrät bislang nicht zum Spiel, außer dass es ausschließlich für die Next-Gen Konsolen erscheint.

Eindrücke gibt es dafür in einem ersten Teaser, den wir hier angehängt haben. Weitere Details zu Sker Ritual folgen in den kommenden Wochen.