Skull and Bones: Das zweite Jahr beginnt – mit Monster-Fregatten und Kämpfen an Land

Skull and Bones, das Spiel, das viele bereits auf den Grund des Ozeans verbannt hatten, hisst erneut die Segel – und zwar mit ordentlich Wind im Rücken. Ab heute startet das Jahr 2, Saison 1, begleitet von einem neuen Patch, der nicht nur Bugs versenkt, sondern auch die erste Welle eines umfangreichen Content-Jahres einleitet.

Die Fregatte und das Megafort rüsten auf

Doch das ist nur der Auftakt. In Saison 2 geht es richtig zur Sache: Spieler erwartet ein episches Wiedersehen mit dem Megafort – einer Festung, die aussieht, als hätte Mad Max eine Beziehung mit einem Piraten-Schloss gehabt. Vollgestopft mit Kanonen, Verteidigungsanlagen und Albträumen. Wer denkt, er kann einfach mal kurz andocken und plündern, sollte besser Schwimmflügel mitbringen.

Und als wäre das nicht schon genug, wird das neue Schiff der Saison eingeführt: die Fregatte – größer, schwerer und bewaffneter als alles, was bisher die Weltmeere von Skull and Bones befahren hat. Sie ist das erste echte Großschiff im Spiel und dürfte so manch eine Seeschlacht in ein schwimmendes Inferno verwandeln.

Von der Reling bis ans Land: Neue Horizonte für Piraten

Saison 3 bringt schließlich das Feature, auf das viele seit Jahren gewartet haben: Landkämpfe. Jawohl. Raus aus dem Wasser, rein ins Getümmel. Dazu kommt ein neues Offizierssystem, das mehr taktische Tiefe und strategisches Gameplay ermöglichen soll. Es ist der wohl ambitionierteste Schritt, den Ubisoft Singapur seit Launch gewagt hat – und vielleicht der, der Skull and Bones näher an den Genre-Thron heranführt als je zuvor.

Und als Finale? Saison 4 verspricht nichts Geringeres als die Rückkehr des Mythos: Der Kraken wird als gigantisches Seeungeheuer eingeführt – das größte, was das Spiel jemals gesehen hat. In Kombination mit einem überarbeiteten Jagdsystem und einem weiteren neuen Großschiff steuert das Spiel auf eine wahre Content-Explosion zu.

Klar, das alles passiert über die nächsten zwölf Monate. Doch was hier versprochen wird, ist keine kosmetische Politur – es ist eine komplette Generalüberholung. Ob Skull and Bones damit endlich den berüchtigten „Flop“-Status abstreifen kann? Unklar. Dieses Schiff hat jeodch noch längst nicht abgelegt. Und vielleicht, nur vielleicht, könnte hier tatsächlich ein kleines Comeback-Gedicht auf hoher See geschrieben werden.

Alle Details zur Season 2 hat Ubisoft in den offiziellen Patch Notes und im Trailer unten festgehalten.