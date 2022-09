Skull and Bones – Entwickler-Breakdown & Gameplay stellt das Spiel vor

Beim Ubisoft Forward Event gab es heute einen umfangreicheren Blick auf Skull and Bones, das Ubisoft in einem Developer Breakdown vorgestellt hat.

Skull and Bones entführt die Spieler in den Indischen Ozean, um das Goldenee Zeitalters der Piraterie zu erkunden. Als Piratenkapitän plünderr man Handelsschiffe, erlangt Schande und baut und passt eine Vielzahl von Schiffen für seine Abenteuer auf hoher See an. Jedes Schiff ist dabei so individuell wie der Spieler selbst, wo jede Veränderung über den Sieg oder die Niederlang entscheiden kann.

​Inspiriert durch die legendären Geschichten rund um die Piraterie kann man sich mit Skull and Bones auf ein authentisches Piratenleben freuen. Von der Annahme von Verträgen über das Sammeln von Ressourcen bis hin zur Navigation auf wichtigen Handelsrouten und dem Angriff auf reiche Handelsschiffe wird jede Entscheidung die Reise der weiteren Verlauf beeinflussen, wobei Risiko und Belohnung unterschiedlich hoch sind. Durch das Erhöhen des Ruhms können Spieler ihre Flotten aufbauen und vollständig anpassen.

​Jede Reise im Skull and Bones-Universum wird laut Ubisoft absolut einzigartig sein. Das Spiel kann mit bis zu zwei Spielern, welche auf hoher See getroffen werden, in einer Allianz gespielt werden – auch via Crossplay. Für eine zusätzliche Herausforderung kann PvP aktiviert werden, um die Kanonenkugeln gegen andere heranwachsende Piratenfürste, mächtige Organisationen, lokale Fraktionen oder ebenbürtige feindliche Piraten zu testen.

Skull and Bones erscheint am 08. November 2022.