Skull and Bones – Leak bringt erneut möglichen Abbruch der Entwicklung ins Spiel

Wird Skull and Bones doch noch eingestellt? Diese Option bringt man immer wieder ins Spiel, nachdem die Entwicklung seit Jahren eine Berg- und Talfahrt erlebt. War man zuletzt recht optimistisch, was die Veröffentlichung betrifft, steht nun wieder das komplette Aus zur Diskussion.

Darüber wird derzeit im Reddit-Forum diskutiert, wo man drei Screenshots aus Skull and Bones veröffentlicht hat. Gleichzeitig wirft man das Gerücht in den Raum, dass der Release in diesem Jahr alles andere sicher sei und mit jedem Monat, in dem das Spiel nicht erscheint, eine Absage immer wahrscheinlicher wird.

Zwar kann man keine Quellen (außer der Freund eines Freundes) für diese Behauptung nennen, dass man aber drei neue Screenshots dazu teilt, lässt zumindest aufhorchen. Denen folgt eine rege Diskussion darum, warum Skull and Bones definitiv erscheinen wird, selbst wenn es der größte Flop für Ubisoft überhaupt wäre.

Berichte widersprechen sich abwechselnd

Nach letzten Berichten gibt es sehr unterschiedliche Meinungen zu Skull and Bones, wonach die Entwickler mit dem aktuellen Zustand skeptisch und zufrieden gleichermaßen sein sollen. Der letzte Showcase zu Skull and Bones konnte die Fans jedenfalls nicht gänzlich überzeugen, worauf Ubisoft den Release wieder auf TBD gesetzt hat.

Skull and Bones Leak

Was für eine Veröffentlichung von Skull and Bones sprechen soll, sei die angebliche Finanzierung des Spiels durch die Regierung in Singapur. Durch die Beteiligung von Steuergeldern sei der Publisher gezwungen, das Projekt zu veröffentlichen, egal wie. Allerdings gab es hier auch schon eine angebliche Deadline, die man nach letzten Stand nicht eingehalten hat, und trotzdem läuft die Entwicklung weiter. Sollte Skull and Bones tatsächlich niemals erscheinen, müsste Ubisoft die Fördergelder wahrscheinlich zurückzahlen.

Ein weiterer User bringt außerdem die Möglichkeit ins Spiel, dass Skull and Bones nicht das einzige Projekt sei, dass Ubisoft mit der Regierung in Singapur geschlossen hat. Hier sollen angeblich drei bis vier weitere Projekte entstehen, mit dem Hintergrund, dass sich Singapur damit als Entwicklungsstandort etablieren möchte. Das ist in der Tat ein interessanter Punkt, der eine mögliche Erklärung darstellt, warum Ubisoft überhaupt diese Region so sehr ins Visier nimmt und nicht längst alle Zelte abgebrochen hat.

So oder so dürfte Skull and Bones inzwischen ein sehr teures Unterfangen für den Publisher werden, das bestens noch etwas Gewinn einstreicht, aus geschäftlicher Sicht aber auch eine lohnenswerte Abschreibung darstellen kann.