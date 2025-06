Skull and Bones: PlayStation Plus Extra-Titel jetzt verfügbar

Sony hat die Juni-Veröffentlichungen für PlayStation Plus Extra im Zuge der Days of Play etwas umgestellt. Statt wie gewohnt eine gesamte Liste an neuen Titeln auf einen Schlag zu veröffentlichen, erscheinen einige Bonusspiele nun schrittweise im Laufe des Monats.

Der nächste große Neuzugang ist Skull and Bones von Ubisoft – ein AAAA-Multiplayer-Abenteuer rund um Seeschlachten und Piratenleben, das seit heute kostenlos für Extra- und Premium-Abonnenten verfügbar ist. Die Gelegenheit für Freibeuter, die bislang gezögert haben.

Ein problembehafteter Start, aber nicht ohne Potenzial

Skull and Bones wurde lange erwartet, mehrfach verschoben und kam letztlich im Februar 2024 mit durchwachsenen Kritiken auf den Markt. Die Entwicklung war von internen Umstrukturierungen und Konzeptänderungen geprägt, was sich im Endprodukt spürbar widerspiegelte. Trotzdem hat Ubisoft seither eine beeindruckende Roadmap veröffentlicht, die unter anderem das Balancing verbessert und neue Inhalte ergänzt hat. Für alle, die zum Launch noch gezögert haben, ist die Aufnahme ins PS Plus Extra-Angebot daher eine gute Gelegenheit, das Spiel unverbindlich zu testen.

In Skull and Bones schlüpfen Spieler in die Rolle eines aufstrebenden Piratenkapitäns, der sich mit einem kleinen Schiff und wenig Ressourcen durch eine offene, dynamische Welt im Indischen Ozean kämpfen muss. Das Spiel ist auf Multiplayer ausgerichtet, kann aber auch allein gespielt werden. Im Zentrum stehen taktische Seeschlachten, das individuelle Anpassen des eigenen Schiffs, Handel, Ressourcenmanagement und Missionen von verschiedenen Fraktionen.

Die Welt von Skull and Bones ist geteilt, das heißt, man trifft regelmäßig auf andere Spieler – ob als Verbündete oder Konkurrenten. Koop-Missionen und PvP-Gefechte ergänzen das Gameplay, wobei der Einstieg mittlerweile durch Tutorials und überarbeitete Systeme etwas zugänglicher geworden ist. Zudem hat Ubisoft gerade erst die neuen Inhalte für das Year 2 angestoßen.

Kein Meisterwerk, aber einen Blick wert

Auch wenn Skull and Bones nach wie vor kein durchgängig gefeiertes Spiel ist, hat es sich über die letzten Monate spürbar stabilisiert. Der Titel spricht vor allem Spieler an, die Freude an strategischen Seeschlachten, Ressourcenmanagement und einem langfristigen Progressionssystem haben – idealerweise im Koop. Für PS Plus Extra-Abonnenten ergibt sich nun die Möglichkeit, das Spiel ohne zusätzliches Risiko auszuprobieren. Wer sich ohnehin für Piraten-Settings interessiert und ein Faible für Multiplayer-Gameplay mitbringt, könnte hier eine angenehme Überraschung erleben – alle anderen schauen zumindest einmal rein, bevor sie es abhaken.

Weitere Eindrücke zu Skull and Bones gibt es in unserem damaligen Review zum Spiel.