Skull and Bones: Ubisoft feiert ein Jahr Piratenchaos mit ‚The Founding‘

Also, auf was wartet ihr noch? Die See ruft – und mit ihr Ruhm, Reichtum und Ruhestörung!

Mit ‚The Founding‘ zelebriert Ubisoft ein Jahr voller actiongeladener Abenteuer und bereitet die Crew auf kommende Herausforderungen vor. Saisonale Inhalte, bedeutende Funktionsupdates und zahlreiche Verbesserungen haben das Piraten-Epos weiterentwickelt – und die Segel sind längst nicht gestrichen. Wer wissen will, was Jahr 1 alles zu bieten hatte, findet hier eine umfassende Übersicht.

Die hohe See bebt – Skull and Bones feiert sein erstes Jubiläum mit dem spektakulären Event ‚The Founding‘. Ubisoft schickt seine Spielenden auf eine gefährliche Schatzsuche voller Herausforderungen, epischer Kämpfe und exklusiver Belohnungen. Ab sofort heißt es: Anker lichten, Segel setzen und Kurs auf Ruhm nehmen!

