Skull Island: Rise of Kong angekündigt, die Rückkehr des Lizenzmüll?

GameMill Entertainment und IguanaBee haben Skull Island: Rise of Kong angekündigt, das in diesem Herbst erscheint. Der erste Trailer lässt schon jetzt vermuten, hier handelt es sich um klassischen Lizenzmüll.

Basierend auf der reichen Story von Skull Island, die vom Schöpfer Joe DeVito entwickelt wurde und auf Merian C. Coopers King Kong basiert, wird Skull Island: Rise of Kong ein Third-Person-Action-Adventure , bei dem in die Rolle von Kong schlüpft und sich auf eine Reise der Rache begibt, während man um den rechtmäßigen Platz als König von Skull Island beansprucht.

Hierbei durchquert man die mysteriöse Insel, entdeckt deren Geheimnisse in einer Vielzahl tückischer Umgebungen und nutzt die Kraft, die hinter der exotischen Flora und Fauna steckt. Kong gegenüber stehen Urbestien und einzigartige Bosse, die dem König des Dschungels im Weg stehen, um sich über alle zu erheben.

Lizenzmüll, der weg kann?

Der erste Trailer zu Skull Island: Rise of Kong lässt schon jetzt befürchten, dass man hier kein aufregendes Action-Adventure geliefert bekommt, aus dem man wirklich etwas machen könnte. Stattdessen hinterlassen die Szenen den Eindruck, dass man ein möglichst breites Publikum nach unten erreichen möchte.

Überhaupt ist unklar, warum ausgerechnet jetzt ein neues Spiel angekündigt wird, denn außer einer Netflix-Serie, ruhte das Franchise seit Jahren. Ein neuer Film ist ebenfalls nicht geplant, zumindest kein neues Skull Island. Erst im nächsten Jahr erscheint Godzilla x Kong: The New Empire, das jedich auch nur wenig mit Skull Island: Rise of Kong zu tun hat.

Was sich die Spieler wirklich wünschen, ist eine zeitgemäße Umsetzung wie seinerzeit King Kong von Ubisoft, die zumindest den Anspruch hatte, ein erwachsenes Publikum anzusprechen. Darauf wird man wohl noch warten müssen und kann Skull Island: Rise of Kong zwar eine Chance geben, sollte die Erwartungen daran aber nicht zu hoch ansetzen.