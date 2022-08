Auf vielfachen Wunsch der großartigen Community wird Slaps and Beans 2 zum ersten Mal vollständig auf Englisch, Deutsch, Italienisch und Spanisch synchronisiert, um ein noch authentischeres Erlebnis zu bieten. Gepaart mit weiteren ikonischen Soundtracks des Filmkomponisten Oliver Onions und den originalgetreu nachgebildeten Charakteren lässt Slaps and Beans 2 die Herzen von Fans auf der ganzen Welt höher schlagen.

„Die Filme von Bud und Terence sind eine unendliche Inspirationsquelle für unser zweites Kapitel: Welcher Pechvogel wird diesmal seine zwielichtigen Pläne in die Luft gesprengt sehen? Finde es heraus, indem man neue Szenarien in Gestalt von Polizisten, Abenteurern oder Spielern erlebt… offensichtlich mit jeder Menge Faustkämpfen dazwischen!“

Die beiden Kult-Figuren Bud und Terence sind zurück in ihrem zweiten Original-Videospiel-Abenteuer, in dem sie weitere Schurken mit erderschütternden Ohrfeigen und fliegenden Tritten aufhalten – immer mit einer knackigen Linie auf den Lippen.

Nach der erfolgreichen Kickstarter-Kampagne gibt es nun auch schon ein Release-Datum für Slaps and Beans 2, mit dem man erneut in die Rollen der legendären Hau drauf-Buddys Terence Hill und Bud Spencer schlüpft.

