Sleep Awake: Albtraum zwischen Wachzustand und Wahnsinn erscheint für PS5

Die Frage, was mit uns passiert, wenn wir nicht mehr schlafen können, hat sich das Horror-Genre schon öfter gestellt. Sleep Awake, ein neuer Titel von Game Director Cory Davis (Spec Ops: The Line) und Musiker Robin Finck (Nine Inch Nails), greift dieses Szenario auf und verpackt es in einen dystopischen Psychothriller, der aktuell für 2026 angekündigt ist. Erscheinen soll das Spiel für PC, PlayStation und Xbox.

FMV trifft 3D trifft industrielle Dystopie

Der frisch veröffentlichte Trailer lässt bereits erkennen, in welche Richtung sich Sleep Awake entwickelt: Statt auf Standardkost setzt das Spiel auf eine stilistische Mischung aus Full Motion Video (FMV), surrealen 3D-Sequenzen und einem bedrückenden Audio-Design, das durch Robin Fincks unverkennbare Handschrift dominiert wird. Wer sich noch an das experimentelle „Spec Ops: The Line“ erinnert, ahnt, dass es auch hier weniger um klassische Spielmechaniken als um eine tiefgreifende psychologische Erfahrung gehen dürfte.

Die Handlung spielt in The Crush, der letzten bekannten Stadt auf der Erde. Hier kämpfen die letzten Überlebenden mit chronischer Schlaflosigkeit – eine mysteriöse Bedrohung namens Die STILLE lässt all jene verschwinden, die es wagen einzuschlafen. Inmitten dieser Krise übernimmt man die Rolle von Katja, die sich gegen Todeskulte behaupten und gleichzeitig den Verlust ihrer Familie verarbeiten muss.

Zwischen Wahnsinn, Trauer und Überlebensinstinkt

Spielerisch setzt Sleep Awake auf eine Mischung aus Schleichpassagen, Überlebenselementen und narrativen Rätseln. Die Entwickler versprechen ein „verstörendes Horror-Gameplay“, das die Grenzen zwischen Realität und Albtraum gezielt verwischt. Dabei sollen vor allem Symbolik, Erinnerungsfragmente und die psychische Belastung der Spielfigur im Fokus stehen.

Ob das Spiel letztlich mehr interaktiver Kunstfilm oder klassischer Horrortitel wird, ist zum jetzigen Zeitpunkt schwer einzuschätzen. Auch über Umfang, Release-Termin oder Gameplay-Details gibt es bislang nur wenig handfeste Informationen. Klar ist aber: Sleep Awake zielt auf ein Publikum, das mehr sucht als bloße Jumpscares oder lineares Storytelling.

