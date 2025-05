Slender: The Arrival VR auf Herbst 2025 verschoben

Der Schatten in den Bäumen hat noch etwas Zeit – Slender: The Arrival VR wird nicht wie geplant am 13. Mai erscheinen. Stattdessen peilen Blue Isle Studios und Perp Games nun eine Veröffentlichung „später in diesem Jahr“ an. Für Fans des dürren Grauens heißt das: Noch ein paar Monate mehr, in denen man ruhig schlafen kann.

Die Begründung? Wie so oft in der Games-Branche: Qualität vor Eile. Die Entwickler versprechen eine „polierte“ und „wirklich erschreckende“ Erfahrung in Virtual Reality – und wer Slender: The Arrival kennt, weiß, dass das keine leeren Worte sind. Schon das Original hat Spieler in paranoide Waldspaziergänge getrieben, bei denen jeder Ast im Wind zum potenziellen Angriff des Slender Man wurde. Jetzt soll das Ganze noch intensiver werden – in VR, mit 3D-Audio, und der ständigen Frage: War das da hinten nur ein Schatten … oder der Schatten?

Der Wald ruft – aber Slender lässt sich Zeit

Ursprünglich als Erweiterung des Indie-Hits Slender: The Eight Pages gestartet, entwickelte sich The Arrival zur offiziellen Adaption des Slender-Man-Mythos. Die VR-Version zur 10th Anniversary Edition soll diesen Mythos nun mit voller Wucht in die virtuelle Realität übertragen. Allein im dunklen Wald, ein Knacken hinter dir, keine Pause-Taste. VR macht aus einem simplen Jump Scare eine körperliche Grenzerfahrung.

Rob Edwards von Perp Games zeigt sich optimistisch: „Wir wollen nichts überstürzen. Slender: The Arrival VR soll die Survival-Horror-Erfahrung in VR werden.“ Und genau das könnte es werden – vorausgesetzt, die zusätzliche Entwicklungszeit wird genutzt, um das Grauen auch wirklich greifbar zu machen.

Bis dahin bleibt nur eines: Stirnlampe aufpolieren, den Mut zusammensuchen – und sich innerlich auf das Unausweichliche vorbereiten. Denn irgendwann, später 2025, wird Slender Man wieder durch die Bäume starren. Und diesmal bist du mittendrin.