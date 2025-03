Slender: The Arrival VR – Der Schrecken in der virtuellen Realität hat einen Termin

Der Albtraum kehrt zurück – und diesmal noch intensiver! Die offizielle VR-Adaption von Slender: The Arrival erscheint am 13. Mai 2025 für PS VR2, Meta Quest und PC VR. Nach der erfolgreichen Premiere der Jubiläumsversion und der darauffolgenden Ankündigung tauchen Spieler nun tiefer als je zuvor in die düstere Welt des Slender Man ein. Doch seid gewarnt: In der virtuellen Realität gibt es kein Entkommen – ihr seid mittendrin.

Pure Angst, jetzt noch intensiver

Seit über einem Jahrzehnt sorgt Slender: The Arrival für Gänsehaut. Jetzt hebt die VR-Version den Horror auf ein neues Level. Das Spiel wurde komplett überarbeitet, um eine noch immersivere Erfahrung zu bieten. Jeder Schatten könnte eine Bedrohung verbergen, jedes Geräusch könnte das Letzte sein, das ihr hört. In VR verschmelzen Realität und Albtraum – und eure Nerven werden auf die ultimative Probe gestellt.

Was euch erwartet:

Visuelle Überarbeitung – Dank neuer Technologien erstrahlt jeder Pixel in verstörender Schönheit. Die düsteren Wälder, verfallenen Häuser und beklemmenden Gänge wurden mit erschreckender Detailverliebtheit neu erschaffen. Jeder Schatten könnte euer letzter sein.

– Dank neuer Technologien erstrahlt jeder Pixel in verstörender Schönheit. Die düsteren Wälder, verfallenen Häuser und beklemmenden Gänge wurden mit erschreckender Detailverliebtheit neu erschaffen. Jeder Schatten könnte euer letzter sein. Neue Story, neuer Horror – Neben der bekannten Geschichte erwartet euch ein völlig neues Kapitel: Schlüpft in die Rolle von Charlie Mathesons Vater, der in einen grausamen Albtraum gezogen wird. Wird er den Horror überleben – oder wird auch er dem Slender Man zum Opfer fallen?

– Neben der bekannten Geschichte erwartet euch ein völlig neues Kapitel: Schlüpft in die Rolle von Charlie Mathesons Vater, der in einen grausamen Albtraum gezogen wird. Wird er den Horror überleben – oder wird auch er dem Slender Man zum Opfer fallen? Intensiver Wiederspielwert – Durch prozedurale Elemente und neue Herausforderungen gleicht keine Begegnung der anderen. Wer mutig genug ist, wird immer wieder zurückkehren – oder für immer verloren sein.

Survival-Horror, wie er sein sollte

Vergesst die Sicherheit eines Monitors – in Slender: The Arrival VR seid ihr die Hauptfigur. Jede Bewegung zählt, jeder Atemzug könnte euch verraten. Traut ihr euch, in die Dunkelheit zu treten? Oder werdet ihr zur nächsten Legende, die spurlos verschwindet?

Der Slender Man wartet. 13. Mai 2025 – seid bereit.