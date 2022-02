Ähnlich wie Ghostwire Tokyo verfolgt auch Slitterhead von Bokeh Game Studio nicht zwingend den puren Horroransatz, sondern möchte eine unterhaltsame Erfahrung abliefern, die mehr Spieler anspricht.

Das verrät man in einem neuen Q&A Video, wo man noch einmal auf den Horror-Ansatz eingeht, der im Grunde mehrere Genres umfasst, in denen man das Horror-Feeling ausdrücken möchte. Creator Keiichiro Toyama, Game Director Junya Okura und Producer Kazunobu Sato erklären diesen Ansatz wie folgt:

„Slitterhead dringt nicht vollständig in das Horror-Genre ein, sondern erstreckt sich über mehrere Genres, in denen Horror zum Ausdruck kommt. Von da an wollten wir die Spielerbasis erweitern, die auf das Spiel zugreifen kann, einschließlich Spielern, die normalerweise keine Horrorspiele spielen.

Wir wollten ein Spiel, das man wegen seiner Action genießen kann, dessen Konzept sich jedoch nicht nur um das Töten von Feinden dreht. Es widerspricht dem Verstand und lässt die Spieler zögern, an bestimmten Kämpfen teilzunehmen. Wir möchten mit diesem Spiel sowohl Action als auch Drama erreichen.“