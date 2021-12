Slitterhead – Projekt der Silent Hill-Macher enthüllt

Seit einiger Zeit arbeiten die ehemaligen Silent Hill-Macher bei Bokeh Game Studio an einem neuen Horrorprjekt, das man heute als Slitterhead enthüllt hat.

Ein erster, etwas verstörender Trailer lässt bereits erahnen, dass es in Slitterhead ziemlich strange zugehen wird, auch wenn man genaue Details zum Spiel noch zurückhält. Inspirationen beim Design bezieht man aber definitiv aus vorherigen Projekten und dem japanischen Horror.

Zuvor hieß es hierzu:

„Die Ansicht, die ich von Horror habe, ist, dass der Alltag erschüttert wird und normale Menschen in irrationale Situationen getrieben werden. Sie sind emotional am Rande, während sie sich mit Action oder Drama beschäftigen. Das hat mich beeinflusst und ich denke, das wird sich in meinem nächsten Spiel zeigen. “