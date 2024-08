Slitterhead: Story-Trailer taucht in die düstere Atmosphäre ein

Das Spiel entführt die Spieler in eine düstere, surrealistische Welt, in der sie gegen groteske, von Albträumen inspirierte Kreaturen kämpfen und versuchen müssen, das Geheimnis hinter dieser Bedrohung zu lüften und die Stadt zu retten.

Bokeh Game Studio taucht heute mit dem Story-Trailer zu „Slitterhead“ in die düstere Atmosphäre des Horrorspiels ein, das am 08. November erscheint.

