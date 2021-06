Snakebyte Twin:Charge 5 bald auch in rot erhältlich

Passend zum Launch des neuen Dualsense Controller in Cosmic Red hat auch Snakebyte mit dem Twin:Charge 5 ein farbliches Pendant vorgestellt.

Die Twin:Charge 5 sind aktuell in Schwarz oder Weiß verfügbar und lassen sich ideal mit den neuen Farben der DualSense Controller kombinieren, die die Fans in Schwarz und Rot in neue Abenteuer schicken. Ab Herbst 2021 sind mit der neuen Farbe rot noch mehr Kombinationen möglich, denn snakebyte erweitert die Farbpalette der Twin:Charge 5 um die aufsehenerregendem Option.

Mit der Twin:Charge 5 von snakebyte können zwei DualSense Controller gleichzeitig geladen werden und geben Dank der stylischen LED in unterschiedlichen Farben an, wie der aktuelle Ladestatus ist. Die Twin:Charge 5 wird über das beiliegende USB-C Ladekabel mit der PlayStation 5 oder einem herkömmlichen USB-Netzstecker verbunden und ist so immer einsatzbereit.

„Das auf die Konsole abgestimmte Design mit den eleganten Seitenflügeln passt auch zu den neuen Farben der DualSense Controller. Die zurückhaltende TWIN:CHARGE 5 in Schwarz bringt diese noch eindrucksvoller zur Geltung, während die Farbvarianten weiß und rot in allen Kombinationen ein echter Blickfang sind,“ kommentiert Snakebyte dazu.

Wer auf der Suche nach weiterem stylischen Zubehör für seine PlayStation 5 ist, wird bei snakebyte ebenfalls fündig. Das faltbare HEAD:SET 5 überzeugt neben 40mm-Treibern mit einem abnehmbarem Mikrofon mit Poppschutz und ist im stylischen schwarz-weißen Design erhältlich.

Außerdem sind USB CHARGE&DATA:CABLE 5 sowie HDMI:CABLE 5 für 4K und 8K TV-Geräte in verschiedenen Längen und mit robustem Mesh-Überzug in schwarz-weiß erhältlich. Für Ordnung in der Zockerhöhle sorgt indes der praktische GAMES:TOWER 5, der neben Platz für bis zu 10 Spielen auch eine Aufhängung für bis zu 4 Controller bietet.

Alle aktuellen PS5 Zubehörprodukte haben wir bereits unter die Lupe genommen, dessen Eindrücke ihr hier findet.