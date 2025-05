Snapdragon statt x86? Next-Gen Xbox könnte mobil und energieeffizient sein

Microsofts nächste Konsolengeneration nimmt langsam Form an – allerdings in einer Gestalt, die nicht jedem Fan schmecken dürfte. Eine neue Stellenanzeige bei Qualcomm sorgt aktuell für Gesprächsstoff, denn darin ist explizit von der Unterstützung „kommender Surface- und Xbox-Produkte auf Basis von Snapdragon-Lösungen“ die Rede. Kurz gesagt: ARM könnte bald auch in der Xbox-Welt das Sagen haben.

Xbox goes ARM: Was hinter dem Snapdragon-Gerücht steckt

Was zunächst wie ein harmloser Jobpost klingt, ist in Wahrheit ein kleines Erdbeben im Konsolen-Ökosystem. Bisher setzte Microsoft – wie auch Sony – auf die bewährte x86-Architektur von AMD, was vor allem der PC-ähnlichen Performance zugutekam. Der mögliche Umstieg auf ARM, wie ihn Smartphones und Tablets längst vollzogen haben, könnte bedeuten: mehr Effizienz, geringerer Energieverbrauch – und neue Herausforderungen bei der Spielekompatibilität.

Die naheliegende Vermutung: Es handelt sich hierbei nicht um einen vollwertigen Xbox-Nachfolger, sondern um ein eigenständiges Handheld-System, das die Vorteile der ARM-Plattform optimal ausnutzt. Bereits in der Vergangenheit hatte Xbox-Chef Phil Spencer mehrfach angedeutet, dass ein Xbox-Handheld eine reale Option sei. Ein solches Gerät – kompakt, leistungsfähig und dank ARM besonders langlebig – könnte Microsofts Eintritt in den heiß umkämpften Mobilmarkt markieren.

Ein weiteres Indiz: Das bereits mehrfach geleakte „Project Kennan“, das offenbar in Zusammenarbeit mit ASUS entsteht, soll noch 2025 erscheinen. Die Ähnlichkeiten zum Steam Deck sind nicht zu übersehen – inklusive Windows-Betriebssystem und Xbox-typischer Benutzeroberfläche. Sollte auch dieses Gerät auf ARM basieren, wäre das ein klarer Kurswechsel, der Entwickler wie Spieler vor neue Realitäten stellt.

Neue Hardware, alte Probleme: Kompatibilität als Knackpunkt

Doch was ist mit den bisherigen Spielen? Die meisten Xbox-Titel basieren auf x86, was eine native Ausführung auf ARM erschwert. Emulation oder neue, angepasste Ports könnten zur Pflicht werden – ein Szenario, das nicht jeder Spieler mit Begeisterung aufnehmen dürfte.

Angesichts des bevorstehenden Launchs der Nintendo Switch 2 und Sonys angeblich geplantem PS6-Handheld ist Microsofts Schachzug jedoch nachvollziehbar. Der Handheld-Markt boomt – in dem auch Sony mit einer neuen PlayStation Portable – und wer zu spät kommt, den bestraft der Akku.