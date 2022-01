Sniper Elite 5 bekommt neuen Invasions-Modus

Rebellion stellt heute den neuen Invasions-Modus in Sniper Elite 5 vor, der es Spielern ermöglicht, als Scharfschütze der Achsenmächte in die Kampagne eines anderen einzudringen und so hohe Belohnungen abzustauben.

Der Invasionsmodus sorgt damit für eine nie zuvor dagewesene Intensität und Dramatik und erweitert die Vielfalt an Taktiken, auf die Spieler für einen erfolgreichen Missionsabschluss zurückgreifen müssen. Der Scharfschütze der Achsenmächte wird alles daransetzen, sein Ziel zu eliminieren, während sein Widersacher eine weitere Direktive erhält: den Eindringling auszuschalten.

Der Invasionsmodus ist auch im Koop-Modus verfügbar, wodurch sich die Herausforderung für den Scharfschützen der Achsenmächte noch kniffliger gestaltet, da es nun zwei Alliierte aufzuspüren gilt. Im Gegenzug locken jedoch auch lukrativere Belohnungen.

„Der Invasionsmodus ist eine fantastische Ergänzung zum Spielerlebnis von Sniper Elite 5. Ein menschlicher Eindringling agiert anders und seine nächsten Schritte sind schwerer auszumalen. Dadurch wächst die Herausforderung, was wiederum eine intensive, spannungsgeladene Atmosphäre erzeugt. Spieler werden darüber informiert, dass ein Scharfschütze der Achsenmächte in ihre Sitzung eingedrungen ist, und es beginnt ein nervenaufreibendes Katz-und-Maus-Spiel mit hohem Einsatz.“ Rebellion

Damit stehen Spielern einzigartige Fähigkeiten zur Verfügung, in dem der Invasor verbündete KI-Kräfte zu Hilfe rufen kann, um den alliierten Spieler zu lokalisieren. Durch das Taggen eines Achsenmilitärs werden die „Eagle Eyes“ aktiviert. Dadurch wird der letzte bekannte Aufenthaltsort des Gegners auf der Karte markiert, sobald dieser ihn erspäht.

Der Scharfschütze der Achsenmächte kann zudem Soldaten in der Nähe anweisen, „wachsam zu bleiben“, um ihre Aufmerksamkeit zu erhöhen. Für den Scharfschützen der Alliierten gibt es in jedem Level Invasionstelefone, die auf der Karte verstreut sind und mit denen der Spieler den letzten bekannten Standort seines Gegners ausfindig machen kann. Doch Vorsicht: Diese Telefone können nicht nur mit Sprengfallen versehen sein, sondern bei übermäßigem Gebrauch auch Verdacht erregen und den Standort des Spielers verraten.

Erfolgreiche Scharfschützen der Achsenmächte werden mit Waffen, Gegenständen und freigeschalteten Skins belohnt, während Scharfschützen der Alliierten durch das Töten ihres Gegners Waffen- sowie Charakter-Skins verdienen können. Außerdem verdienen Spieler zusätzliche Erfahrungspunkte, wenn sie den Invasionsmodus aktiviert haben.

Eindrücke aus dem Invasions-Modus liefert der aktuelle Trailer, der unter der Regie von Rebellions Produktionsfirma Rebellion VFX entstand. Darin kommen sowohl In-Game- als auch exklusive VFX-Assets in Kombination mit einem darauf zugeschnittenen Audio-Mix zum Einsatz.

Sniper Elite 5 erscheint im Laufe des Jahres.