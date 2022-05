Sniper Elite 5 – Besser & tödlicher, die Kill Cam ist zurück

Eines der beliebtesten Features der Sniper Elite-Serie wird auch im kommenden Sniper Elite 5 vertreten sein, die Kill Cam. Ein neues Video wirft heute einen Blick durch das Zielrohr.

In Sachen Physik und Optik wurde die Kill Cam von Sniper Elite 5 noch einmal verbessert. So können Kugeln nun auch von Knochen abprallen und noch mehr Zerstörung in den Eingeweiden verursachen. Dies wird dem Spieler dank der verbesserten visuellen Darstellung der Charaktere, einschließlich einer besseren Definition von Skelett, Muskeln, Organen und Sehnen, auch gleich viel detaillierter präsentiert.

Außerdem sorgt die Einführung von Visieren, sowohl für SMGs als auch für Pistolen, für eine erhöhte Präzision beim Einsatz dieser Waffen, bei denen nun auch die Kill Cam ausgelöst wird, um Abschüsse mit chirurgischer Präzision entsprechend in Szene zu setzen. Die Kill Cam lässt sich dazu eigenhändig in Echtzeit bedienen, die Kamerafahrt kann beschleunig oder verlangsamz werden, und auch der Kamerawinkel kann angepasst werden. Dies lässt sich alles über das Menü einstellen, auch die komplette Abschaltung des Features.

Abschließend verspricht man die realen Pendants in Bezug auf Waffen, die detailgetreu nachempfunden wurden, um maximale Authentizität zu gewährleisten. Spieler können nun ihr Arsenal anpassen, indem sie in den Missionen versteckte Werkbänke entdecken. Mit jeder gefundenen Werkbank eröffnen sich neue Anpassungsoptionen. So können Spieler ihre Ausrüstung an ihren individuellen Spielstil und das jeweilige Ziel anpassen.

Sniper Elite 5 erscheint am 25. Mai 2022.