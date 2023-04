Sniper Elite 5: Death From Above-DLC mit neuer Karte verfügbar

Death From Above wurde in Zusammenarbeit mit Flix Interactive entwickelt und kann einzeln für 9,99€ oder als Teil des Season Pass 2 erworben werden. Der Season Pass enthält außerdem das bereits veröffentlichte Rough Landing -Pack und zwei weitere Inhaltspakete, und für 29,99€ erhältlich.

Zudem erhält man für alle Waffen das auffällige britische Dazzle-Waffenskin. Dies ist eine Hommage an das „Dazzle Camouflage“-Design, das auf britischen Panzern während der Wüstenfeldzüge verwendet wurde. Zusätzlich erhalten Karl und Monika neue Charakterskins. Der britische Bomber-Skin für Karl verleiht ihm einen ausgeprägten Flieger-Look, während der Air Auxiliary-Skin für Monika die Uniformen des Frauen-Luftkorps widerspiegelt, dessen Aufgabe es war, neue oder reparierte Flugzeuge zu aktiven Militärflugplätzen in ganz Großbritannien zu transportieren.

Death From Above umfasst zunächst das brandneue Pederson-Gewehr sowie einen britischen Dazzle-Skin für alle Waffen, einen britischen Bomber-Skin für Karl und einen Air Auxiliary Skin für Monika.

Rebellion hat den neuesten DLC-Inhalt für Sniper Elite 5 veröffentlicht. Zusätzlich zu Death From Above, das zum Season Pass 2 gehört, ist eine brandneue Karte verfügbar.

