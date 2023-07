Der Träger ist der neue Stützpunkt der Operation Krake, und Karl muss alles daran setzen, dass er niemals in See sticht. Das Schicksal der Alliierten hängt an einem seidenen Faden, und die Spieler müssen sich gegen Friedrich Vogel stellen, den ehemaligen Stellvertreter von Abelard Möller und Drahtzieher dieses teuflischen Plans.

What do you think?