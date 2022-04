Sniper Elite 5 – Waffen und Anpassungsmöglichkeiten im Video

Den Finger an den Abzug legen kann man ab dem 26. Mai, wenn Sniper Elite 5 für Xbox One, Xbox Series X|S, PlayStation 4 und 5 sowie auf PC.

So lässt sich ideal der eigene Spielstil anpassen, egal ob man nun lieber methodisch vorgeht, sich direkt in die Action begibt oder eine Mischung aus beidem bevorzugt. Die Anpassungen können diesmal auch mitten im Spiel vorgenommen werden. Zu diesem Zweck sind auf den verschiedenen Maps Werkbänke versteckt, die es zu entdecken gilt. Diese schalten wiederum weitere Anpassungsoptionen frei.

Im Video erhält man außerdem einen Einblick, wie akribisch man hier an die Details gedacht hat und wie man dies in die Entwicklung hat mit einfließen lassen. Damit verspricht Sniper Elite 5 auch ein dagewesenes Maß an Individualisierung. Spieler können zum Beispiel den Schaft, die Magazine, das Gehäuse, den Lauf, das Zielfernrohr und das Visier sowie das Material einer Waffe verändern.

