Sniper Elite: Resistance – Neuer explosiver Trailer zeigt Gameplay-Features

Der Titel erscheint am 30. Januar 2025 und bringt frischen Wind in die beliebte Serie.

Ein neuer Protagonist führt die Spieler durch eine packende Kampagne, in der Taktik und Präzision gefragt sind. Besonders hervorstechend ist der brandneue Propaganda-Modus: Hier schlüpfen Spieler in die Rolle von Widerstandskämpfern, die Propaganda-Plakate entdecken und sich in rasante Schnellfeuer-Herausforderungen gegen die Zeit stürzen. Dieser innovative Modus wird in der Hauptkampagne freigeschaltet und sorgt für zusätzliche Action. Sniper Elite: Resistance verspricht, ein aufregendes Erlebnis zu bieten.

