So sehr lohnt sich PlayStation Stars wirklich, oder auch nicht

PlayStation Stars ist und bleibt damit ein klassisches Bonusprogramm, von dem am meisten Sony am Ende profitiert. Die digitalen Items als Ergänzung sind zwar nett, haben jedoch keinen reellen Wert. Insofern sollte man PlayStation Stars nicht übereilt nutzen oder gar ohne Ende sein Geld dort hineinwerfen.

Hinzu kommt, dass einige Challenges bei PlayStation Stars an mehrere Spiele gebunden sind, die man erst einmal besitzen muss. Es wäre nicht verwunderlich, wenn hier und da der ein oder andere Kauf im PlayStation Store notgedrungen getätigt wird, wenn man es schnell auf eine bestimmte Belohnung abgesehen hat. Teilweise sind diese auch nur zeitlich begrenzt verfügbar, was den Druck zusätzlich erhöht.

Für einen recht aktuellen Titel wie The Quarry, den man aktuell über das PlayStation Stars Programm beziehen kann, werden 17.500 Punkte fällig. Man müsste also zuvor stolze 1.750 EUR investieren, um The Quarry vollkommen kostenlos zu erhalten.

