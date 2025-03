SOCOM oder Killzone? Sony entwickelt mit People Can Fly geheimen PlayStation-Titel

Sony hat sich mit People Can Fly für ein bislang unangekündigtes Videospiel zusammengetan und tritt damit in direkte Konkurrenz zu Microsoft, das das Studio für Gears of War: E-Day engagiert hat. People Can Fly hat sich durch seine Arbeit an Titeln wie Gears of War: Judgment, Bulletstorm und Outriders einen Namen gemacht. Nun zeigt sich die Vielseitigkeit des Studios erneut, indem es nicht nur an einer ikonischen Xbox-Serie mitwirkt, sondern offenbar auch an einem PlayStation-Spiel für Sony arbeitet.

Geheimes Projekt Delta – Welche IP kehrt zurück?

Das neue Projekt, das in einem Geschäftsbericht und unter dem Codenamen „Delta“ läuft, basiert auf einer bereits bestehenden IP und wird im sogenannten „Work-for-Hire“-Modell entwickelt. Das bedeutet, dass People Can Fly das Spiel im Auftrag und nach den Vorgaben von Sony produziert. Über die spezifische IP, an der gearbeitet wird, gibt es bislang keine offiziellen Informationen, was zu Spekulationen unter Fans führt. Namen wie SOCOM, Warhawk oder gar Killzone werden als mögliche Kandidaten gehandelt, da sie in das Genre-Spektrum von People Can Fly passen.

Nach dem eher durchwachsenen Feedback zu Sonys Live-Service-Titel Concord hat das Unternehmen seine Strategie offenbar angepasst. Ob es sich bei Projekt Delta um einen reinen Multiplayer-Titel oder doch um ein storylastiges Singleplayer-Spiel handelt, bleibt offen. Angesichts der bisherigen Arbeiten von People Can Fly wäre ein actiongeladener Shooter mit intensiven Feuergefechten und spektakulärer Inszenierung denkbar.

Sony scheint bei diesem Projekt eine übergeordnete Rolle einzunehmen und wird wohl die finalen Entscheidungen treffen. Dennoch könnte People Can Fly von der Finanzierung durch Sony profitieren und seine kreativen Stärken voll ausspielen. Sollte das Studio an einem bestehenden Franchise arbeiten, könnte dies eine große Chance sein, eine beliebte Marke mit modernster Technik und neuen Gameplay-Elementen wiederzubeleben.

Xbox- und PlayStation-Entwicklung unter einem Dach

Interessant ist auch die parallele Zusammenarbeit von People Can Fly mit Microsoft an Gears of War: E-Day. Dass ein Studio sowohl für Xbox- als auch PlayStation-Exklusivtitel arbeitet, ist eher selten und zeigt, wie gefragt und flexibel das Unternehmen ist. Die Zukunft wird zeigen, ob dieses Modell Schule macht oder ob sich People Can Fly langfristig für eine der beiden Plattformen entscheidet.

Bis offizielle Details bekannt werden, bleibt Raum für Spekulationen. Sollte Sony wirklich eine alte IP wiederbeleben, könnte dies ein bedeutender Schritt sein, um die Marke PlayStation mit neuen, aber gleichzeitig nostalgischen Titeln weiter zu stärken. Fans dürfen gespannt sein, welche Überraschungen das Studio in Zusammenarbeit mit Sony bereithält.