SOL Shogunate: Entwickler zeigen Details zur Spielwelt und Technik

Chaos Manufacturing hat erste konkrete Details zur Spielwelt von „SOL Shogunate“ veröffentlicht, die eine Mischung aus feudaler japanischer Ästhetik und Hard-Sci-Fi auf dem Mond darstellt.

Das Entwicklerstudio Chaos Manufacturing konkretisiert das Setting von „SOL Shogunate“ und definiert die „Sunrise Space Opera“ über sogenannte Lunar Glass Cities – rotierende Habitat-Zylinder, die durch Zentrifugalkraft Erdschwerkraft simulieren. Das Spiel setzt auf eine strikte soziale Trennung, die sich sowohl in der Architektur der Städte als auch in der technologischen Ausstattung der Fraktionen widerspiegelt.

Künstliche Habitate und soziale Hierarchien

Die Spielwelt ist in tief in die Mondoberfläche gegrabene, kegelförmige Kerne unterteilt. Diese Habitate nutzen technologische Simulationen für Tag-Nacht-Zyklen, Wetter und Jahreszeiten, um die biologischen Bedürfnisse der Bewohner zu bedienen.

Shin-Edo: Orientiert sich an der feudalen Edo-Zeit. Die Stadt dient als Machtzentrum des Shogunats und ist exklusiv für die Elite und die Samurai-Kaste reserviert, inklusive traditioneller Architektur und Teezeremonien.

Orientiert sich an der feudalen Edo-Zeit. Die Stadt dient als Machtzentrum des Shogunats und ist exklusiv für die Elite und die Samurai-Kaste reserviert, inklusive traditioneller Architektur und Teezeremonien. Tenkyo: Inspiriert vom Japan der 1980er-Jahre (Showa-Ära). Diese Metropole wird durch Neonreklamen, Pachinko-Hallen und Nachtmärkte charakterisiert und fungiert als Handelszentrum.

Inspiriert vom Japan der 1980er-Jahre (Showa-Ära). Diese Metropole wird durch Neonreklamen, Pachinko-Hallen und Nachtmärkte charakterisiert und fungiert als Handelszentrum. Soziale Schichtung: In den unteren Ebenen der Städte kämpft die arbeitende Bevölkerung unter prekären Bedingungen um das Überleben, während die Elite die Ressourcen kontrolliert.

Ein zentrales Gameplay- und Story-Element ist die ungleiche Verteilung von Technologie. Die herrschende Samurai-Kaste verfügt über exklusiven Zugang zu fortgeschrittener Genmodifikation. Dies macht sie physisch überlegen und widerstandsfähiger gegen die Strahlung und Bedingungen im Weltraum.

Die restliche Bevölkerung ist auf standardisierte kybernetische Implantate und rudimentäre Ausrüstung angewiesen. Außerhalb der geschützten Städte ist die Mondoberfläche lebensfeindlich, beherbergt jedoch Wracks und geheime Forschungseinrichtungen, die als Quellen für „Lost Technology“ dienen.

Fraktionen und Infrastruktur auf dem Mond

Die ökonomische und logistische Macht auf dem Mond konzentriert sich auf zwei Fraktionen: Während der Tanoji-Clan über den interplanetaren Verkehr, den Weltraumaufzug sowie das Shinkansen-Schienensystem die gesamte Infrastruktur kontrolliert, hält der Kerasuma-Clan das Monopol auf den Bergbau und die zentrale Materialverarbeitung.

Abseits dieser gesicherten Zonen und Transportwege nutzen Spieler mechanische Pferde oder Monocycles, um die lebensfeindliche Oberfläche zu durchqueren, auf der militärische Einheiten und Marauder in Trümmerfeldern Jagd auf wertvolle Ressourcen und verlorene Technologien machen.

Das Setting von SOL Shogunate ist konsequent zu Ende gedacht. Die Nutzung von Rotationsgravitation in den Lunar Glass Cities ist ein klassisches Hard-Sci-Fi-Element, das hier geschickt mit japanischer Historie verknüpft wird.

Interessant für Spieler wird die technische Kluft: Während die Samurai durch Gen-Mods quasi „Bio-Tech-Krieger“ sind, müssen sich normale Charaktere mit Cyberware durchschlagen. Das bietet Potenzial für unterschiedliche Spielstile und eine organische Charakterentwicklung. Die Erwähnung von mechanischen Reittieren lässt zudem auf weitläufige, befahrbare Open-World-Areale auf der Mondoberfläche schließen.