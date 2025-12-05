SOL Shogunate für PS5 angekündigt – Samurai im All und ein Universum voller Musik

Manchmal taucht ein Projekt auf, das sofort hängen bleibt. SOL Shogunate wirkt wie ein solcher Fall, ein Sci-Fi-Action-RPG, das den Stil feudaler Samurai-Ästhetik in ein futuristisches Mondimperium verlagert, und dabei nicht wie ein Gimmick klingt, sondern wie eine Vision, die jemand wirklich durchziehen will. Hinter dem Debüt steckt das Indie-Studio Chaos Manufacturing, das Kampf, Story und Musik bewusst ineinandergreifen lassen möchte.

Im Mittelpunkt steht Yuzuki, die letzte Erbin eines zerstörten Samurai-Clans. Ihr Weg führt durch künstlich erzeugte „Lunar Glass“-Megastädte, in denen Tradition, Hypertechnologie und totalitäre Strukturen nebeneinander existieren. Dass jede dieser Städte eine andere Epoche der japanischen Geschichte widerspiegelt, macht die Welt nicht nur hübsch, sondern erzählerisch reizvoll, denn ihre Vergangenheit definiert auch den Konflikt, den Yuzuki erst noch verstehen muss.

Präzision statt Button-Gewitter

Chaos Manufacturing beschreibt SOL Shogunate als Spiel, das auf Timing, Technik und Kontrolle setzt. Yuzuki ist mehr als eine klassische Samurai-Kämpferin, sie ist genetisch optimiert und führt traditionelle Waffen, die für ein kosmisches Schlachtfeld neu interpretiert wurden. Energieangriffe, Stagger-Fenster und adaptive Gegner sollen dafür sorgen, dass sich jede Begegnung nach einer kleinen Lernkurve anfühlt.

Besonders spannend ist der Ansatz, der Action eng mit Musik verzahnt. Laut Studio reagieren Tracks dynamisch auf das Kampfgeschehen, als würde man eine Rock-Oper in Echtzeit spielen. Dass Chaos Manufacturing mit japanischen Rockbands wie AliA zusammenarbeitet, lässt vermuten, dass hier mehr als nur Standard-Soundtrackdropping geplant ist.

Lunar Cities als Geschichtsbuch – Worldbuilding mit klarer Handschrift

Die Mondmetropolen von SOL Shogunate sollen nicht nur Kulisse sein. Sie funktionieren als Kommentar zu Macht, Tradition und Industrialisierung im Shogunatsstaat der Zukunft. Vertikale Distrikte, industrielle Schattenzonen, künstliche Ökosysteme, all das klingt nach einer Welt, die mehr erzählt, als die Hauptstory alleine hergeben könnte.

Noch steht das Projekt früh in der Entwicklung. Aber Chaos Manufacturing hat klar formuliert, was sie erreichen wollen: eine space opera, die sich genauso über ihr Kampffeedback definiert wie über ihre kulturellen Einflüsse.

Es ist zu früh für ein Urteil, aber SOL Shogunate hinterlässt den Eindruck eines Spiels, das weiß, was es sein möchte. Wenn der Mix aus Action, Musik und Weltgefühl aufgeht, könnte das einer dieser Titel werden, die lange nachhallen.

Was meint ihr: Ist die Verbindung aus Sci-Fi, Samurai und musikalischer Inszenierung eher mutig – oder genau der frische Mix, den das Genre brauchen kann?