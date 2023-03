Someday You’ll Return – Stealth-Release des Horror-Hit auf PS5 & PS4

Überraschend hat Bohemia Interactive ihren Horror-Hit Someday You’ll Return für PlayStation 5 und PS4 veröffentlicht, der als Director’s Cut mit zahlreichen Extras ausgestattet ist.

Someday You’ll Return ist ein Spiel mit starkem Fokus auf die Story, das von der Suche nach Stela handelt, einem Mädchen, das in den surreal anmutenden Wäldern Süd-Mährens in Tschechien verloren gegangen ist. Spieler steuern Stelas Vater Daniel ein, der gezwungen ist in den Wald zurückzukehren, obwohl er sich zuvor geschworen hatte, diesem fernzubleiben. Das Spiel befasst sich mit den Themen Angst, Lügen und Vaterschaft sowie der Bewältigung der eigenen Vergangenheit. Einige Elemente der Story sind dem Fantasy- und Horror-Genre entlehnt. So verschwimmt die Grenze zwischen Realität und Fantasie, und Spieler werden im Dunkeln gelassen, wer nun das wahre Monster ist.

In Someday You’ll Return: Director’s Cut müssen Spieler ihr ganzes Geschick aufwenden, um sich mit Hilfe einer Karte und einiger örtlicher Touristenschilder in der wunderschönen, aber zugleich tückischen Landschaft zurechtzufinden. Die Welt steckt voller vergangener Erinnerungen, verlassener Camps, steiler Hügel, düsteren Sümpfen und eingestürzten Bunkern. Der magische Wald, der durch die Landschaft Süd-Mährens (Tschechien) inspiriert ist, hält zahlreiche Geschichten, Rätsel und Gefahren bereit.

Someday You’ll Return

Someday You’ll Return bietet ein umfangreiches Crafting-System, bei dem Spieler aus den Gegenständen, die sie auf ihrer Reise sammeln, Artefakte herstellen, diese verändern und zerlegen können, um so die Handlung voranzutreiben. Außerdem können sie sich an der geschichtsträchtigen Kunst der Kräuterkunde und Alchemie versuchen. Diese erlaubt es Spielern, ihre eigenen mystischen Tränke zu brauen, die ihnen bei der Lösung kniffliger Rätsel helfen. Nur so kann die Wahrheit über Stelas Verschwinden ans Licht gebracht werden.

Zahlreiche Verbesserungen mit an Bord

„Someday You’ll Return: Director’s Cut ist das Ergebnis von über zwei Jahren intensiver Arbeit auf die Lukáš Medek und ich sehr stolz sind. Ursprünglich war unser Ziel nur die Portierung des Spiels auf Konsolen, inklusive einer vollständigen Unterstützung für Controller und die Lokalisierung des Spiels in zusätzliche Sprachen. Dank der Kooperation mit Bohemia Interactive konnten wir den Director‘s Cut durch zahlreiche Neuerungen erweitern. Außerdem haben wir auch das Gameplay angepasst und Komfortfunktionen integriert. Zusätzlich zu den neuen Features sind im Director‘s Cut auch tausende Fixes und Verbesserungen enthalten, die das Spiel zu einem noch besseren Erlebnis machen. Ich bin davon überzeugt, dass die Spieler unsere Bemühungen zu schätzen wissen, wenn sie sich in diese dunkle Story stürzen und auf der Suche nach ihrer vermissten Tochter zahlreichen Geheimnisse aufdecken werden“, so Jan Kavan von CBE Software, der Schöpfer von Someday You’ll Return. More Read ... Star Wars Jedi: Survivor bekommt Skywalker & Solo Outfits WWE 2K23 – Season Pass-Roadmap verspricht 24 Superstars Hogwarts Legacy für PS4 & Xbox One erneut verschoben

Zu den Verbesserungen und Extras gehören:

Erhältlich für PS4 und PS5 (mit Haptic Control-Support)

Deutliche Optimierungen für ein reibungsloses Gameplay

DLSS-Support

Bessere Szenenbeleuchtung in vielen Gebieten

Vollständiger Support für Xbox- und PlayStation Controller

Dynamischeres Gameplay (z.B. weniger Szenen, in denen „nur gelaufen“ wird)

Noch intensivere Grusel-Momente

Neue Rätsel

Neues verstecktes Spielende (für den New Game+ Modus)

Neues interaktives Tutorial für Alchemie und Kräuterkunde

Foto-Modus

Verbessertes Soundsystem und über 30 Minuten an neuer Musik

Lokalisiert in 7 neue Sprachen

Umfangreiche Bug-Fixes

Das Spiel ist ab sofort im PlayStation Store erhältlich.