Somerville – Xbox Exklusivtitel erscheint für PlayStation

Die Reviews zu Somerville wirken recht durchwachsen, was hauptsächlich auf technische Mängel zurückzuführen war. Nichts, was inzwischen sicherlich optimiert wurde. Gelobt wurde der Titel vor allem für seine Erzählstruktur und der spannenden Geschichte dahinter.

In diesem Konflikt erlebt man den persönlichen Kämpfen einer jungen Familie, die in den letzten Momenten eines globalen Konflikts gegen eine feindliche außerirdische Zivilisation getrennt wird, wärhend man aus erster Hand erfährt, welche Auswirkungen dieses katastrophale Ereignis auf andere hat.

Das ist meist ein erster Hinweis auf den bevorstehenden Release, der im PSN-Backend abgefangen wurde. Die Ankündigung von Somerville für PS5 und PS4 könnte also schon in den kommenden Tagen erfolgen.

What do you think?