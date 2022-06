Auch SEGA klingt sich mehr oder weniger in das Summer Game Fest mit ein und veranstaltet heute ab 18 Uhr das Sonic Central Virtual Event.

Wie der Publisher und Entwickler im Vorfeld bekannt gibt, verspricht die zweite Ausgabe des jährlichen virtuellen Fan-Event mit Sonic einige Überraschungen. Sehr wahrscheinlich wird man mehr zu Sonic Origins und Sonic Frontiers sehen, das bereits vergangene Woche eine Gameplay-Premiere feierte.

Der Stream wird heute Nachmittag ab 18 Uhr über die regulären Kanäle ausgestrahlt, darunter auf Youtube und Twitch. Diesen reichen wir umgehend nach, sobald verfügbar.

Während SEGA bei Sonic Frontiers vom bislang ambitioniertesten Sonic-Spiel aller Zeiten spricht, sind die Fans von den aktuellen Gameplay-Szenen eher weniger begeistert. Kritisch sieht man vor allem die offene Spielwelt, die für einige zu leer aussieht, und ob diese überhaupt zu seinem Sonic-Spiel passt.

In den Kommentaren war unter anderem „langweilig“ und „einfach nicht Sonic“ zu lesen. Zudem hatte man den Eindrück, dass das gezeigte Gameplay ziemlich unfertig war. Das Netz ist jedenfalls voll mit solchen Anmerkungen.

„Es ist nicht Sonic. Sonic ist keine Serie über Rätsel, Erforschung, Abenteuer (und wenn, dann ist es schlecht). Ein Sonic-Spiel im Stil von Breath of the Wild (der Vergleich liegt auf der Hand) fühlt sich einfach so an, als hätten sie weiterhin keine Ahnung, was sie mit der Serie anfangen sollen.“

Twitter