Für Sonic Frontiers musste SEGA bereits einiges an Kritik einstecken, die dennoch unbeirrt an den Plänen in diesem Jahr festhalten. Für weiteren Gesprächsstoff dürfte die technische Präsentation sorgen, sofern aktuelle Berichte zutreffen.

Laut Anwesenden auf der Tokyo Game Show wird Sonic Frontiers lediglich auf der PS5 und Xbox Series X mit 60fps laufen, dann aber auch nur mit Full-HD Auflösung in 1080p. Wer sich 4K-Auflösung wünscht, muss mit 30fps auskommen, was angesichts eines solch rasanten Titels und den Möglichkeiten der aktuellen Hardware etwas unzureichend wirkt. Auf PlayStation 4 werden laut der Berichte lediglich 1080p bei 30fps geboten.

Ob auch HDR oder gar Raytracing-Effekte zum Einsatz kommen, ist noch nicht bekannt.

Bestätigt sind die Grafik- und Performance-Modi noch nicht endgültig von SEGA, weshalb man die offiziellen Statements dazu noch abwarten muss.

Sonics neustes Action-Adventure erscheint in wenigen Monaten und läutet für Fans des blauen Blitzes eine neue Ära ein. In seinem neusten Abenteuer führt die Suche nach den Chaos Emeralds Sonic zusammen mit Amy und Tails zu den Starfall Islands, als sie plötzlich in eine sonderbare digitale Welt namens Cyberspace versetzt werden. Sonic entkommt schon bald und findet sich auf einer mysteriösen, uralten Insel wieder. Dort muss er sich bedrohlichen Gegnern stellen und die Wahrheit über die Starfall Islands aufdecken, um seine verschollenen Freunde wiederzufinden.

Sonic Frontiers erscheint am 8. November für PlayStation 5, PlayStation 4, Xbox Series X|S, Xbox One, Nintendo Switch und PC.