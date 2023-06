Sonic Frontiers bekommt zum Geburtstag ein Fan-Favorite-Feature

„Veranstaltet eine Party mit dem neuen „Sonic’s Birthday Bash“-Update, das neue Herausforderungen, Moves, einen neuen sammelbaren Koco und kostenlose Geburtstags-Items bietet. Ab sofort ist das kostenlose Update verfügbar, das außerdem New Game Plus einführt, ein Feature, das es Spielern ermöglicht, das Spiel mit übernommenem Skill-Tree und Power-Up-Level von vorne zu beginnen.“

Das Birthday Bash-Update führt auch die New Game Plus Option ein, mit der man all seine Fähigkeiten und sein Power-Up Level behält, sobald man neu startet.

Für SEGA war Sonic Frontiers ein Wendepunkt in der Geschichte des blauen Igels, der am 23. Juni seinen Geburtstag feierte. Zu dessen Anlass spendiert man das Birthday-Bash-Update mit einen Fan-Favorite Feature.

What do you think?