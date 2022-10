Sonic Frontiers – Combat & Upgrades im Trailer vorgestellt

Bestimmte Feinde in Sonic Frontiers haben einen Schild oder eine Barriere, die sie schützt. Diese kann mit dem Cyloop-Move gebrochen werden, um anschließend so viel Schaden wie möglich zu verursachen. Man seine Feinde also stetig studieren und so die beste Strategie finden, um es mit ihnen aufzunehmen. Das sind nur einige Beispiel, wie Sonic im Spiel agiert und sich zur Wehr setzen kann.

Sobald sich Sonics Combo-Meter füllt, nachdem er nacheinander Feinde angegriffen hat, kann Phantom Rush aktiviert und seine Angriffskraft erhöht werden, bis die Anzeige Null erreicht. Um in einem kurzen Ausbruch massiven Schaden zu verursachen, nutzt man am Besten Sonic Boom – einen High-Speed-Tritt mit großer Reichweite, der Schockwellen auf den Feind entfesselt.

Später im Spiel wird aber nicht nur Sonic stärker, auch seine Feinde ziehen mit ihm gleich. Das Abschließen von Combos ist in dem Fall eine gute Möglichkeit, im Kampf die Oberhand zu gewinnen, insbesondere in Kombination mit einer neuen Fähigkeit namens Phantom Rush.

What do you think?