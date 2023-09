Sonic Frontiers – ‚Der letzte Horizont‘ Story DLC erschienen

Die Zusatzgeschichte spielt vor dem letzten Kampf auf Ouranos Island, als Sage ein unwahrscheinliches Szenario unter ihren Millionen von Berechnungen überdenkt. Mit der Hilfe von Sage und Dr. Eggman entwickelt Sonic einen neuen Plan und nimmt die Herausforderung an, die Cyber-Korruption in eine bisher unerschlossene Energiequelle umzuwandeln. Unterdessen wollen Amy, Knuckles und Tails helfen und suchen für Sonic nach den Chaos Emeralds, um sein Schicksal zu ändern.

What do you think?