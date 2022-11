Sonic Frontiers ist genauso gut wie God of War Ragnarök

Sowohl Sonic Frontiers als auch God of War Ragnarök sind seit einer Woche für alle erhältlich. Genug Zeit, um einen guten Eindruck vom Spiel zu bekommen oder es sogar durchzuspielen und eine Wertung abzugeben. Das haben tausende Spieler auf Metacritic getan.

Und Stand jetzt teilen sich sowohl der blaue Igel als auch der mürrische Gott eine gleich hohe Wertung. Sonic Frontiers für PlayStation 5 sitzt mit über 2200 Wertungen auf einem User Score von 8,4, genauso wie God of War Ragnarök mit über 3500 Wertungen, ebenfalls auf der PS5.

Was sagt die Wertung über beide Spiele aus?

Natürlich lassen sich Sonic und God of War nur bedingt vergleichen. Sonic Frontiers wagt einen Open-World-Ansatz, ähnlich wie God of War Ragnarök mit seinen offeneren Arealen. Beide Spiele binden viele Action-RPG-Elemente ein und setzen ihren Fokus auf die Story.

Aber natürlich sind das nur grobe Verbindungen. Dass die Geschichte, ihre Figuren und das Gameplay sehr verschieden sind, dürfte selbst Laien auf den ersten Blick auffallen.

Dieser User Score sagt erst einmal nur aus, dass beide Spiele eine zufriedene Fanbase haben. Wie repräsentativ die Wertung ist, darüber kann man vor allem in den ersten Wochen nach Release disktuieren. Es befinden sich viele Bewertungen in beiden Listen von Spielern, die ohne zu zögern eine 10 von 10 geben. Oder die gegenteilige Ansicht haben und den Spielen direkt eine 0 von 10 verpassen.

Was finden Fans gut, was nicht?

Nichtsdestotrotz ist es schön zu sehen, dass beide Spiele mit einem aktuellen User Score von 8,4 ihre Fans überwiegend glücklich machen können. In beiden Community gibt es jedoch unterschiedliche Meinungen.

Die hilfreichsten Wertungen, positiv sowie negativ, für Sonic Frontiers:

Sonic Frontiers für PlayStation 5. (Bildquelle: Sega)

10 von 10: „Das ist wirklich der richtige nächste Schritt für das Franchise und ich bin so froh, dass Super Sonic endlich wieder nützlich ist. Bitte spielt das Spiel, es ist großartig“, schreibt ElBromita am 9. November (94 von 117 Usern finden die Meinung hilfreich).

7 von 10: „Die Story war ziemlich gut, das Gameplay macht Spaß, aber ich habe das Gefühl, dass es mit der Zeit repetitiv wird. Ich glaube nicht, dass das Spiel leer ist, sondern eher ein großes Feld hat, auf dem man laufen kann, weil es ein Sonic-Spiel ist. Aber die Pop-Ins bremsen das Erlebnis wirklich aus. Die Geschichte ist gut und der Antagonist ist interessant. Insgesamt ist das Spiel ziemlich gut, aber die chaotischen Pop-ins und Bugs ziehen die Punktzahl für mich runter. Ich denke aber, dass dies ein richtiger Schritt in die Zukunft der Sonic-Spiele ist“, schreibt SushiMess am 13. November (13 von 13 Usern finden die Meinung hilfreich).

4 von 10: „In vielen Aspekten schlecht designt, kann sehr hakelig sein, Cyberspace-Levels sind ätzend und lassen Force-Levels großartig aussehen, ziemlich buggy (Ich hatte bisher 3 Abstürze neben anderen Bugs). Generell ist es in vielerlei Hinsicht sehr unfertig und unvollendet, es brauchte mehr Zeit. Die offene Zone ist okay und ich respektiere sie sehr dafür, dass sie etwas Neues ausprobieren, aber sie gehen damit nicht weit genug, der Kampf darin macht keinen Spaß. Trotzdem würde ich lügen, wenn ich sagen würde, dass ich keinen Spaß mit diesem Spiel hatte. Es ist eine interessante Grundlage und ich hoffe, dass sie weiter ausgebaut und verbessert wird“, schreibt StrifeSpace am 9. November (21 von 75 Usern finden die Meinung hilfreich)

Die hilfreichsten Wertungen, positiv sowie negativ, für God of War Ragnarök:

God of War Ragnarök für PlayStation 5. (Bildquelle: Sony)

10 von 10: „GoW Ragnarok maximiert und perfektioniert alles, was schon am Vorgänger großartig war. Erzählung, Grafik, Dialoge, Audio, Spielmechanik und Kampf sind mit so viel Liebe zum kleinsten Detail gestaltet, es ist einfach erstaunlich. Das Spiel ist so extrem ausgefeilt, dass es nahezu perfekt ist. Und Mann, was für ein Augenöffner die Grafik ist. Einer der wenigen echten Next-Gen-Titel. Und eines der besten Spiele, die je gemacht wurden“, schreibt Pandur am 11. November (34 von 49 Usern finden die Meinung hilfreich).

0 von 10: „Leider überbewertet: Die ersten 7 Stunden sind enttäuschend. Schlechtes Leveldesign mit unsichtbaren Wänden. Langweiliges Platforming und langsames Laufen. Wiederverwendete alte Welten und Gegner“, schreibt kecele6625sd am 10. November (61 von 231 Usern finden die Meinung hilfreich).

Habt ihr schon eines oder gar beide Spiele spielen können? Was ist eure Meinung? Schreibt es uns in die Kommentare.