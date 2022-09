Sonic Frontiers – Overview Trailer stellt das Spiel vor

In Sonic Frontiers macht sich der kultige Igel auf die Suche nach den vermissten Chaos-Smaragden und strandet dazu auf einer uralten Insel, auf der es von ungewöhnlichen Kreaturen nur so wimmelt. Hier trifft man auf Horden mächtiger Feinde, während man gleichzeitig diese neue Welt voller Action, Abenteuer und Mysterien erkundet.

SEGA zeigt ein praktisches Overview-Video zu Sonic Frontiers, das die Neuausrichtung der Serie in allen Aspekten vorstellt. Anders als die klassischen 2D-Sonic verwandelt sich in Sonic Frontiers alles in Open Zones.

