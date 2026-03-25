Sonic Frontiers: Rating-Leak deutet auf Definitive Edition hin

Die südkoreanische Rating-Behörde hat eine „Definitive Edition“ von „Sonic Frontiers“ eingestuft und damit ein neues Gesamtpaket für den Open-Zone-Flitzer so gut wie bestätigt. Nach den massiven Gratis-Updates der letzten Jahre scheint SEGA nun den Sack zuzumachen und das Spiel in einer finalen Fassung neu aufzulegen.

Damit wiederholt sich die Geschichte: Schon bei Sonic Origins Plus sickerte die Existenz durch eine vorzeitige Alterseinstufung in Südkorea durch, bevor SEGA überhaupt das Logo zeigen konnte.

Die logische Konsequenz der Update-Politik

Der Release einer Definitive Edition ist bei modernen Sonic-Titeln mittlerweile Standard. „Sonic Mania Plus“ und „Sonic Origins Plus“ haben gezeigt, wie SEGA verfährt: Erst wird das Kernspiel veröffentlicht, dann folgen (oft kostenlose) Inhalts-Updates, und am Ende wird alles in einer physischen und digitalen Komplettfassung gebündelt.

„Sonic Frontiers“ hat seit seinem Launch im November 2022 eine enorme Wandlung durchgemacht. Mit drei großen Content-Updates, inklusive neuer spielbarer Charaktere wie Amy, Knuckles und Tails sowie dem komplett überarbeiteten Finale in „The Final Horizon“, ist das Spiel heute kaum noch mit der Release-Version vergleichbar.

Was Spieler von der Neuauflage erwarten können

Blickt man auf die „Plus“-Versionen der Vergangenheit, gibt es meist zwei Szenarien für diesen Release:

Das All-in-One-Paket: Alle bisherigen DLCs und die drei großen Inhalts-Updates befinden sich direkt auf der Disc/Cartridge. Das ist besonders für Sammler relevant, die das vollständige Erlebnis ohne massive Day-One-Downloads besitzen wollen.

Alle bisherigen DLCs und die drei großen Inhalts-Updates befinden sich direkt auf der Disc/Cartridge. Das ist besonders für Sammler relevant, die das vollständige Erlebnis ohne massive Day-One-Downloads besitzen wollen. Exklusiver Bonus-Content: Sowohl Mania als auch Origins erhielten mit der Neuauflage exklusive neue spielbare Charaktere oder Modi. Es ist gut möglich, dass SEGA für die Definitive Edition noch ein paar neue Herausforderungen oder kosmetische Items oben drauflegt, um Besitzer des Originals zum Upgrade zu bewegen.

Das Movement in „Sonic Frontiers“ war zum Launch noch hitzig diskutiert, wurde aber durch Patches stetig präziser. Eine Definitive Edition ist die Chance für SEGA, das Spiel in dem Zustand zu präsentieren, den viele Kritiker 2022 vermisst haben – technisch runder und inhaltlich massiv gewachsen.

Für Fans, die „Sonic Frontiers“ bisher ignoriert haben, wird dies der definitive Einstiegspunkt. Die über 4,5 Millionen verkauften Einheiten zeigen, dass das Open-Zone-Konzept funktioniert hat. Ob Besitzer des Originals erneut Geld in die Hand nehmen sollten, hängt davon ab, ob SEGA wie bei Sonic Mania Plus einen günstigen DLC-Upgrade-Pfad anbietet. Revolutionäre Neuerungen erwarte ich nicht, aber als runder Abschluss der Frontiers-Ära ist dieser Move absolut sinnvoll.

Was müsste die Definitive Edition bieten, damit ihr noch einmal auf die Starfall Islands zurückkehrt – reichen neue Kostüme oder braucht es zusätzlichen Story-Content?