Sonic Frontiers – Was es mit den Open Zones auf sich hat

Im Zuge des heutigen Sonic Central Event und ersten Gameplay-Eindrücken aus Sonic Frontiers, hat sich SEGA ein wenig zum neuen Konzept geäußert. Auffälligstes Merkmal ist hier der Wechsel vom linearen Level-Design hin zu Open Zones.

SEGA beschreibt es absichtlich als Open Zones und nicht als Open World, da man sich damit von traditionellen, offen Spielwelten abheben möchte. Sonic Team Head Takashi Iizuka erläutert dies wie folgt:

„Open-World-Spiele wie Zelda oder andere AAA-Spiele haben grundsätzlich Rollenspiel- oder Abenteuerwelten“, so Iizuka-san. „Für Sonic ist der Kern hier ein 3D-Actionspiel. Unsere Grundidee war, dass das in einem offenen Raum stattfindet. Was Sonic Frontiers auszeichnet, ist diese andere Herangehensweise an eine offene Spielwelt.“ IGN

IGN beschreibt diese Open Zones nach einigen Spielstunden als einen „riesigen Spielplatz“, der sich deutlich von offenen Spielwelten unterscheidet. Überall finden sich hier kleine Bumper, die Sonic wie in einem Flipper hin und her schubsen, bevor man wieder auf einer Schiene oder Geschwindigkeitsrampe landet. So durchstreift man im Grunde die Spielwelt, findet Sammlerstücker oder andere Belohnungen.

„Im Wesentlichen haben sie den Kernreiz jedes Sonic-Levels mit mehreren Pfaden genommen, die schließlich zum Hauptpfad zurückkehren, und das auf diese riesigen nichtlinearen offenen Zonen angewendet.“ IGN

Sonic Frontiers

Open Zones wirken ungewöhnlich

Was laut IGN ein wenig merkwürdig erscheint, ist, dass Elemente wie Rails, Plattformen, Boost-Ringe usw. einfach frei in der Spielwelt schweben ohne einen wirklichen Bezug zu dieser zu haben, sprich Befestigungspunkte. Das sei zwar typisch für ein Sonic-Spiel, soll aber zum aktuellen Zeitpunkt und aufgrund der Häufigkeit sehr ungewöhnlich wirken. Hier hofft man, dass sich dies bis zum Release noch verbessert.

Ansonsten kann man sich auf jede Menge Rätsel und Herausforderungen freuen, die in der gesamten Zone verteilt sind, und mit denen sich weitere Bereiche aufdecken lassen. Besonders spaßig sind die Rennen gegen die Uhr, wo man von Punkt A nach Punkt B gelangen muss und dafür nur ein bestimmtes Zeitfenster hat. Hier bietet sich das Open Zone-Design geradezu an, da man hier auf eigene Faust nach alternativen Routen Ausschau halten kann, die nicht immer gleich offensichtlich sind. Ähnliches konnte man damals auch in Mirror’s Edge tun.

Sonic Frontiers erscheint noch 2022.