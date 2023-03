Sonic Origins Plus – Klassische Spiele-Sammlung angekündigt

SEGA hat eine weitere Spiele-Sammlung als Sonic Origins Plus angekündigt, die in diesem Juni für die gängigen Plattformen erscheint.

Sonic-Fans können sich damit auf die ultimative Sammlung klassischer Sonic the Hedgehog-Spiele freuen, die in einem zeitlosen Paket verpackt werden. Sonic Origins Plus enthält alle 12 Sonic-Spiele für den Game Gear, Amy als spielbaren Charakter in Sonic The Hedgehog 1, Sonic The Hedgehog 2, Sonic 3 & Knuckles und Sonic CD sowie Knuckles als spielbaren Charakter in Sonic CD.

Sonic Origins Plus Inhalte und Editionen

Sonic Origins Plus – Boxversion – 39,99 EUR

Hauptspiel

12 Spiele für Game Gear emuliert und im Museum spielbar

Klassische Amy als spielbarer Charakter in Sonic The Hedgehog 1, 2, 3 sowie Sonic CD

Knuckles als spielbarer Charakter in Sonic CD

Alle bisherigen DLCs für Sonic Origins

Fan-Bonus : 20-seitiges Artbook

: 20-seitiges Artbook Fan-Bonus: Wendecover mit brandneuem Design

Sonic Origins Plus – Digitale Version – 39,99 EUR

Hauptspiel

12 Spiele für Game Gear emuliert und im Museum spielbar

Klassische Amy als spielbarer Charakter in Sonic The Hedgehog 1, 2, 3 sowie Sonic CD

Knuckles als spielbarer Charakter in Sonic CD

Alle bisherigen DLCs für Sonic Origins

Sonic Origins Plus – nur Erweiterungspack – 9,99 EUR

DLC-Upgrade für Sonic Origins Plus

12 Spiele für Game Gear emuliert und im Museum spielbar

Klassische Amy als spielbarer Charakter in Sonic The Hedgehog 1, 2, 3 sowie Sonic CD

Knuckles als spielbarer Charakter in Sonic CD

Alle bisherigen DLCs für Sonic Origins

Für Nostalgiker bietet der Klassik-Modus die originalen Sonic-Spiele im Retro-Look mit klassischen Herausforderungen. Der Jubiläumsmodus bietet zudem Vollbildschirm und unendlich viele Leben für unbeschwerten Spielspaß ohne Game Over.

Sonic Origins Plus wird am 23. Juni 2023 erscheinen, einschließlich für PlayStation 5, PlayStation 4, Xbox Series X|S, Xbox One, die Nintendo Switch und PC. Spieler, die Sonic Origins bereits besitzen, können das Sonic Origins Plus-Erweiterungspack für 9,99 EUR upgraden.