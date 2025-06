Sonic Racing: CrossWorlds erweitert den Season Pass um SpongeBob, Turtles & Avatar

SEGA bringt ordentlich Bewegung in das kommende Sonic Racing: CrossWorlds. Mit neuen Inhalten aus dem SpongeBob-Universum, Teenage Mutant Ninja Turtles: Mutant Mayhem und Avatar Legends wird der Fun-Racer deutlich breiter aufgestellt – zumindest für Käufer des Season Pass.

Crossover-Rennen mit Schwammkopf & Co.

In einem neuen Trailer zeigt SEGA erstmals Inhalte aus der geplanten SpongeBob-Kooperation. Mit dabei: fahrbare Untersätze im passenden Bikini-Bottom-Stil, eine Rennstrecke mit Meereskulisse und natürlich Charaktere wie SpongeBob selbst, die künftig mit Sonic & Co. um die Wette fahren. Diese und weitere Kooperationen sind Teil des digitalen Season Pass – enthalten in der Digital Deluxe Edition des Spiels.

Die ebenfalls bestätigten Inhalte zu den Teenage Mutant Ninja Turtles und Avatar Legends wurden zwar noch nicht im Detail vorgestellt, doch ähnliche Crossmedia-Umsetzungen wie bei SpongeBob dürften naheliegen: Figuren, Strecken, Designs – alles im jeweiligen Markenstil. Wer also auf Crossover-Kart-Action steht, bekommt hier einiges geboten.

Season Pass mit Netflix-Sonic, Minecraft und mehr

Neben den neuen Lizenzpaketen beinhaltet der Season Pass auch bereits bekannte Inhalte. So sollen auch Charaktere und Strecken aus Minecraft sowie der Netflix-Serie Sonic Prime enthalten sein. Zwei weitere Kooperationen will SEGA zu einem späteren Zeitpunkt bekanntgeben. Ob es sich dabei um weitere populäre Marken oder interne Sega-Franchises handelt, ist derzeit nicht bekannt.

CrossWorlds selbst erscheint am 25. September 2025 für nahezu alle gängigen Plattformen: PlayStation 5, PlayStation 4, Xbox Series X|S, Xbox One, PC und Nintendo Switch. Eine Umsetzung für Switch 2 ist ebenfalls geplant, folgt aber laut SEGA erst später.

Was haltet ihr von den neuen Crossover-Inhalten in Sonic Racing: CrossWorlds? Coole Idee oder zu viel Markenmischung? Diskutiert mit uns in den Kommentaren.