Sonic Racing: CrossWorlds – Jetzt mit Minecraft-Pack durchstarten

SEGA hat heute das mit Spannung erwartete Minecraft-Pack für Sonic Racing: CrossWorlds veröffentlicht. Spieler können ab sofort in die pixelige Welt von Minecraft eintauchen und dabei als bekannte Figuren wie Steve, Alex oder sogar ein Creeper über die neue „Minecraft World“-Strecke rasen. Für Fans von beiden Franchises ist das eine ungewöhnliche, aber spannende Mischung.

Blockige Action auf neuen Strecken

Das neue Pack bringt nicht nur Charaktere ins Spiel, sondern komplettiert das Erlebnis mit einem Minecart-Fahrzeug, sechs individuellen Fahrzeug-Aufklebern und einer Reihe von Emotes, die jedem Charakter Persönlichkeit verleihen. Auch die Musik wurde liebevoll angepasst: Fünf Original-Tracks aus Minecraft wurden übernommen, dazu gibt es neue Remixes, die das Tempo des Rennens unterstreichen, ohne den Wiedererkennungswert der Klassiker zu verlieren.

Spieler, die sich die Digital Deluxe Edition gesichert haben, erhalten das Minecraft-Pack automatisch über den Saisonpass. Wer den Inhalt einzeln erwerben möchte, zahlt 5,99 EUR, während der komplette Saisonpass für 29,99 EUR Zugang zu weiteren Charakteren, Fahrzeugen und Strecken bietet, die in den kommenden Monaten veröffentlicht werden.

Gemeinschaft trotz unterschiedlicher Inhalte

Interessant: Auch Spieler ohne Minecraft-Pack können online gegen die neuen Charaktere antreten. Auf der „Minecraft World“-Strecke treten sie zwar nicht selbst als Steve oder Creeper an, erleben das Rennen aber trotzdem. Das sorgt dafür, dass die Community weiterhin zusammenbleibt und niemand ausgeschlossen wird, ein kleines, aber feines Detail, das SEGA hier gut umgesetzt hat.

Das Minecraft-Pack ist nicht nur ein nettes Gimmick, sondern zeigt, wie flexibel Sonic Racing: CrossWorlds inzwischen geworden ist. Die Mischung aus klassischem Sonic-Racing-Gameplay und der kreativen, blockigen Ästhetik von Minecraft funktioniert überraschend gut. Ob das langfristig den Spielspaß steigert oder eher ein kurzfristiger Spaß ist, wird sich zeigen, aber als Ergänzung zum Saisonpass ist es definitiv einen Blick wert.

Spieler, die auf neue Herausforderungen und bekannte Gesichter in ungewöhnlichem Gewand stehen, finden hier genau das: eine Kombination aus Nostalgie, Kreativität und Rennspaß, die beide Welten respektiert und miteinander verbindet.