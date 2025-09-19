Sonic Racing: CrossWorlds – Leak enthüllt finalen DLC-Racer

Eigentlich erscheint Sonic Racing: CrossWorlds erst am 25. September, doch wie so oft sind einige physische Exemplare schon jetzt im Umlauf. Und genau diese Vorabversionen haben einen spannenden Hinweis geliefert: Ein beiliegender Flyer scheint den sechsten und letzten DLC-Racer des Season Pass zu verraten, und es handelt sich um niemand Geringeren als Capcoms Kultfigur Mega Man.

Season Pass: Von Minecraft bis Turtles

Bisher hatte Sega nur fünf der geplanten Inhalte offiziell bestätigt. Ab Oktober sollen Spieler sich auf Crossover mit Minecraft, SpongeBob SquarePants, Pac-Man, Avatar Legends und den Teenage Mutant Ninja Turtles freuen. Der nun aufgetauchte Flyer listet Mega Man als sechstes Paket und komplettiert damit den Fahrplan.

Zusätzlich zeigt die Rückseite der Verpackung offenbar Sega-Charakter Nights, der im Rahmen der kostenlosen monatlichen Updates auftauchen soll. Das würde sich nahtlos in die bereits bestätigten Gastauftritte einfügen, darunter Hatsune Miku zum Launch sowie Joker aus Persona und Ichiban Kasuga aus Like a Dragon in den Folgemonaten.

Leak oder frühe Bestätigung?

Da sowohl Reddit-User als auch das bekannte Fanportal The Sonic Stadium unabhängig voneinander über denselben Flyer berichten, wirkt der Leak glaubwürdig. Wahrscheinlich wird Sega die Enthüllung bald offiziell nachreichen, schon um die Community vor dem Release nicht länger im Unklaren zu lassen.

Für Fans ist die Botschaft klar: Mit Mega Man erhält Sonic Racing: CrossWorlds noch einmal einen echten Klassiker, der die Vielfalt des Line-ups unterstreicht. Die Mischung aus Gaming-Ikonen, Cartoon-Lieblingen und Sega-Veteranen macht das Spiel zu einem Crossover-Feuerwerk, das weit über Sonics Kernuniversum hinausgeht.

Obwohl Leaks immer mit Vorsicht zu genießen sind, spricht in diesem Fall vieles für ihre Echtheit. Spannend bleibt, ob Sega die finalen DLC-Pläne noch mit Überraschungen würzt oder ob der Fahrplan nun tatsächlich abgeschlossen ist.

Was meint ihr: Passt Mega Man als letzter DLC perfekt ins Spiel, oder hättet ihr euch einen anderen Klassiker gewünscht?