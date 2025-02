Sonic Racing: CrossWorlds – Netzwerktest für PS5 angekündigt

Das neue Fun-Racing-Game wird für PS5, PS4, Xbox Series, Xbox One, Switch und PC veröffentlicht. Ein genaues Releasedatum bleibt SEGA jedoch schuldig. Ob Sonic Racing: CrossWorlds an Genre-Größen wie Mario Kart oder Crash Team Racing herankommt? Der Netzwerktest wird erste Antworten liefern!

In Sonic Racing: CrossWorlds erwartet euch ein Rennspektakel der Extraklasse! Neben klassischen Strecken, die Land, Luft und Wasser nahtlos verbinden, bringen die brandneuen Reiseringe frischen Wind ins Gameplay. Diese dynamischen Portale katapultieren euch mitten im Rennen in völlig neue CrossWorlds – spontane Kurswechsel und Überraschungen garantiert.

