Sonic Racing: CrossWorlds rast im September mit Warp-Mechanik & Minecraft-Crossover los

Im Rahmen des Summer Game Fest 2025 hat SEGA erneut Sonic Racing: CrossWorlds angekündigt – einen neuen Fun-Racer, der am 25. September 2025 für PS5, PS4, Xbox Series X|S, Xbox One und PC erscheint. Vorbestellungen sind ab sofort möglich.

Racing trifft Dimensionssprung

Spielerisch setzt Sonic Racing: CrossWorlds auf bekannte Stärken und ergänzt sie um neue Mechaniken: Mit sogenannten Reiseringen wechseln Spieler mitten im Rennen zwischen 15 sogenannten CrossWorlds – alternative Dimensionen mit jeweils eigenen Herausforderungen. Dazu gibt’s 23 Charaktere zum Start (mehr folgen via Updates), über 24 Hauptstrecken und über 70 Gadgets zur Anpassung von Fahrzeugen und Fähigkeiten.

Besonders für Serienfans interessant: Die beliebten Extreme Gear Hoverboards aus Sonic Riders feiern ihr Comeback – in welcher Form genau, bleibt noch offen. Zudem plant SEGA, den Kader mit Figuren aus anderen hauseigenen Marken (z. B. Joker aus Persona, Ichiban Kasuga aus Yakuza) und sogar externen IPs wie Hatsune Miku stetig zu erweitern. Alle diese Updates sollen kostenlos nachgeliefert werden.

Klötzchen trifft Chaos

Ein besonderes Highlight der Digital Deluxe Edition ist der angekündigte Crossover mit Minecraft. Der beliebte Klötzchenklassiker hält nicht nur als Gastfranchise Einzug, sondern bringt laut SEGA eigene Strecken, Fahrzeuge und Charaktere mit ins Spiel – ein ungewöhnlicher, aber nicht völlig überraschender Schritt, nachdem Minecraft in der Vergangenheit bereits in diversen Crossover-Projekten vertreten war. Noch ist unklar, wie stark sich der Stil des Baukasten-Spiels im Gameplay von CrossWorlds niederschlägt – möglich wären voxelartige Streckenabschnitte oder spezielle Crafting-Gadgets. Genauere Details dazu will SEGA zu einem späteren Zeitpunkt bekannt geben.

Was Sonic Racing: CrossWorlds abliefert, klingt nach einem ambitionierten Mix aus Fanservice, solider Rennspielmechanik und modernen Live-Service-Strukturen. Ob die Warp-Mechanik wirklich für spielerische Tiefe sorgt oder bloß visuelles Spektakel bleibt, muss sich im Hands-on zeigen. Auch der Umfang des Saisonpasses ist bislang nur grob umrissen. Fest steht aber: SEGA will mit Sonic Racing: CrossWorlds mehr als nur ein weiterer Genre-Vertreter sein.

Habt ihr Bock auf Sonic, Miku und Minecraft in einem Racer? Oder ist das zu viel Crossover für euch? Lasst es uns in den Kommentaren wissen.