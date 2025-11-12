Sonic Racing: CrossWorlds – SEGA enthüllt bunte neue Saisonpass-Inhalte

Wer dachte, Sonic Racing: CrossWorlds könne kaum noch bunter werden, hat die Rechnung ohne SEGA gemacht. Während der japanischen State of Play präsentierte der Publisher einen neuen Trailer, der die kommenden Inhalte des Saisonpasses enthüllt.

Schon nächste Woche rasen SpongeBob Schwammkopf und Patrick Star über eine Strecke im Stil von Bikini Bottom, komplett mit dem kultigen „Patty Wagon“-Fahrzeug. Ab dem 20. November um 2:00 Uhr geht es los.

Neben der neuen Strecke erwarten Fans sechs Emotes pro Charakter und frische Musikstücke, die direkt aus dem chaotischen Alltag der Krossen Krabbe stammen könnten. Es ist ein Crossover, das auf den ersten Blick absurd klingt, und genau deshalb perfekt zu Sonic passt.

Vom Traumland bis zur Bananenrepublik

Auch über Bikini Bottom hinaus zeigt der Fahrplan, dass SEGA auf Vielfalt setzt. Im Dezember 2025 stößt NiGHTS aus dem gleichnamigen Klassiker dazu, inklusive „Dream Sleeper“-Fahrzeug. Nostalgiker dürften sich freuen, dass SEGA damit erneut eine Figur zurückbringt, die lange in Vergessenheit geraten war.

Im Januar 2026 folgt AiAi aus Super Monkey Ball mit seinem „Banana Cruiser“, bevor im Februar 2026 die Comic-Charaktere Tangle und Whisper aus der Sonic the Hedgehog-IDW-Reihe ins Rampenlicht rollen. Letztere sind besonders spannend für Fans, die Sonics Universum über die Spiele hinaus verfolgen, ein schönes Zeichen, dass SEGA auch die Comic-Community aktiv einbindet.

Warum dieser Saisonpass wichtig ist

Mit den neuen Inhalten beweist SEGA, dass Sonic Racing: CrossWorlds mehr sein will als ein klassischer Funracer. Statt einfach neue Skins zu verkaufen, erweitert das Studio sein Spiel um kreative Welten, die unterschiedliche Fangruppen ansprechen – von Retro-Liebhabern über Cartoon-Fans bis hin zu Comic-Nerds.

Für Spieler bedeutet das mehr Abwechslung, mehr Nostalgie, mehr Grund, zurück auf die Strecke zu gehen. Ob SEGA dieses Tempo über den gesamten Saisonpass halten kann, bleibt abzuwarten, aber der Start mit SpongeBob und Co. dürfte selbst Skeptiker neugierig machen.